Αθλητικά

“Αντίο” είπε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλη μια ήττα για τους "πράσινους" στην Euroleague, αυτή τη φορά απο την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο βελτιωμένος Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε την ευρωπαϊκή του σεζόν με μία ακόμα ήττα, αυτή τη φορά από την ΤΣΣΚΑ στην Μόσχα (93-86).

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν βελτιωμένοι στην Μόσχα, σε σχέση με την εμφάνισή τους στην Αγία Πετρούπολη πριν από 48 ώρες, αλλά δεν μπόρεσαν να κοιτάξουν στα μάτια την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που νίκησε και ανέβηκε στο 24-10.

Οι Ρώσοι είχαν επιθετικό πλουραλισμό, καλά ποσοστά στα τρίποντα, σπουδαίο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο και βρέθηκαν σε διψήφιες διαφορές από τις αρχές της 2ης περιόδου και από εκεί και έπειτα... έκαναν τη δουλειά τους. Από την άλλη, ο Όντεντ Κάτας «έκλεισε» κάπως το ροτέισιον (ανεξήγητη η μη χρησιμοποίηση του Λεωνίδα Κασελάκη), το «τριφύλλι» είχε κάποια καλά επιθετικά διαστήματα με σωστή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά η άμυνα των πρωταθλητών Ελλάδας ήταν και πάλι προβληματική (τόσο η περιφερειακή άμυνα, όσο και μέσα στη ρακέτα).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ίφε Λούντμπεργκ (19π., 5ασ.), ενώ ο Ουίλ Κλάιμπερν θύμισε κάτι από τα... παλιά (18π.). Σε καλό βράδυ βρέθηκαν και οι Γιόχαν Βόιγκτμαν (15π., 5ρ., 4ασ.) και Τορνίκε Σενγκέλια (11π., 6ρ.). Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο αρχηγός Ιωάννης Παπαπέτρου (15π.), με τους Σέλβιν Μακ (12π., 7ασ.), Ντίνο Μήτογλου (12π., 4ρ.) να τον ακολουθούν.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως 2η στη regular season θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ τη Φενέρμπαχτσε (7η) με πλεονέκτημα έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός στρέφεται πια αποκλειστικά στις εγχώριες υποχρεώσεις του, έχοντας ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή του χρονιά στη 16η θέση του ταμπλό.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 49-39, 74-61, 93-86

Ειδήσεις σήμερα:

Δεύτερο self test για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ρέθυμνο: Γονείς αρνητές των self test μηνύουν Κεραμέως και Διευθυντή Λυκείου

Κεραμέως για Δημοτικά και Γυμνάσια: Μετά το Πάσχα βλέπουμε...