Αθλητικά

Προμηθέας - ΑΕΚ: Θρίλερ με νικητές τους Αχαιούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπνοή κρίθηκε η αναμέτρηση στην Πάτρα.

Σε ένα σπουδαίο παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε, ο Προμηθέας επικράτησε της ΑΕΚ 80-78 και εξασφάλισε θέση στο Top 3 καταδικάζοντας την «Ένωση» στην τέταρτη θέση και σε… ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά (αν περάσει τον πρώτο γύρο των playoffs).

Ήρωας για την ομάδα της Πάτρας ήταν ο Τζέριαν Γκραντ με 23 πόντους, διαδοχικά καλάθια στο φινάλε και το buzzer beater που έκρινε το παιχνίδι. Αισθητά βελτιωμένοι οι «κιτρινόμαυροι», που έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία (32-13 οι βολές). Ο Κιθ Λάνγκφορντ είχε 18 πόντους, αλλά κάποιες άστοχες επιθέσεις στο τέλος.

Το ματς

Λούντζης, Τζέριαν Γκραντ, Γιαννόπουλος, Αγραβάνης και Αγκμπελίς από τη μία πλευρά και οι Μωραΐτης, Λάνγκφορντ, Ματσιούλις, Χρυσικόπουλος και Μορέιρα από την άλλη άρχισαν την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ έδειξε διάθεση να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι, αλλά η αστοχία της στο ξεκίνημα και δύο λάθη του Μωραΐτη επέτρεψαν στον Προμηθέα να ξεφύγει 7-2 με οδηγό τον Τζέριαν Γκραντ. Με τον Λάνγκφορντ να μοιράζει αφειδώς ασίστ στον σέντερ της ομάδας και τον νεαρό γκαρντ να εξιλεώνεται με ένα τρίποντο κι ένα λέι απ, η «Ένωση» ανέτρεψε τα δεδομένα (12-13) και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +3, 15-18.

Βρίσκοντας λύσεις από Χρυσικόπουλο και Ματσιούλις, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν ένα 10-0 και ξέφυγαν με οκτώ (15-23). Το τάιμ άουτ του Μάκη Γιατρά συνέφερε την ομάδα του, που με τρίποντα από Λούντζη και Γ. Αγραβάνη μείωσε στο σουτ (27-30) και με πολλά λάθη εκατέρωθεν το ημίχρονο έκλεισε στο 33-35 προμηνύοντας μεγάλη μάχη για τη συνέχεια.

Η ΑΕΚ επέστρεψε φουριόζα από τα αποδυτήρια και με κλεψίματα από Λάνγκφορντ και Μωραΐτη ξέφυγε ξανά με οκτώ, 33-41. Το φάουλ του Ματσιούλις σε τρίποντο του Δ. Αγραβάνη και η τεχνική ποινή στον κιτρινόμαυρο πάγκο επέτρεψαν στον Προμηθέα να πλησιάσει στον πόντο, 44-45 και λίγο αργότερα να ισοφαρίσει (48-48) και να περάσει μπροστά με πόντους του Λούντζη (52-50). Ο Λάνγκφορντ με διαδοχικά προσωπικά καλάθια έφερε την ομάδα του ξανά μπροστά, 56-58.

Το προβάδισμα των φιλοξενούμενων έφτασε στο +5 (61-66) στις αρχές της τέταρτης περιόδου και δείχνοντας χαρακτήρα αποσπάστηκε με επτά, 63-70, τεσσεράμισι λεπτά πριν το τέλος. Ο Προμηθέας όμως παίζοντας άμυνα στα όρια του φάουλ επέστρεψε και πλησίασε στο καλάθι, 70-72 με τον Τζέριαν Γκραντ να το παίρνει… προσωπικά. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο ισοφάρισε (75-75) και μετά τη χαμένη επίθεση του Λάνγκφορντ έδωσε την ασίστ στον Δ. Αγραβάνη που με τρίποντο στα 14’’ έβαλε μπροστά τον Προμηθέα, 78-75. Ο Ματσιούλις με απίθανο τρίποντο στα 6’’ ισοφάρισε, αλλά ο Τζέριαν Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο και με σουτ χάρισε τη νίκη στον Προμηθέα με 80-78.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-35, 56-58, 80-78.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Νέο βίντεο στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ

Υποχρεωτικά self test στους χώρους εργασίας

Απειλή πολέμου από τον Ερντογάν