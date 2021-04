Οικονομία

ΑΑΔΕ: αναβαθμίζονται οι ψηφιακές της υπηρεσίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι νέες εφαρμογές που τίθενται στη διάθεση φορολογουμένων και λογιστών.

Ανοίγει στο επόμενο δίμηνο για πρακτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις η ψηφιακή έκδοση παραστατικών τιμολογίων και αποδείξεων με ενημέρωση ταυτόχρονα και των ηλεκτρονικών βιβλίων. Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ μέσω του Mydata, την ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ, αλλά και τη μεταβολή ΚΑΔ και τη δημιουργία υποκαταστήματος μέσω του Taxisnet.

Τις νέες εφαρμογές που στόχο έχουν την περαιτέρω εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, αλλά και των λογιστών, προς την κατεύθυνση ακόμη μεγαλύτερου περιορισμού της γραφειοκρατίας και κυρίως των επισκέψεων στις ΔΟΥ, αποκάλυψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής κατά τον απολογισμό των πεπραγμένων της υπηρεσίας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ πέτυχε πέρυσι να ανταποκριθεί ψηφιακά σε πάνω από 4 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις, με 850.000 ψηφιακά έγγραφα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν περίπου 1,8 εκατ. επισκέψεις λιγότερες στην εφορία, ενώ δημιουργήθηκε ένα μεγάλο «ταμείο» σε IBAN τραπεζικών λογαριασμών, καθώς συγκεντρώθηκαν 2,7 λογαριασμοί IBAN εντός του 2020, φτάνοντας συνολικά στα 4 εκατομμύρια.

Έργο δύσκολο αφού, όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, όλα έγιναν με τους μισούς εργαζόμενους λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι δόθηκε «μια πολύ δύσκολη μάχη για την εξυπηρέτηση των πολιτών εν μέσω πανδημίας, ό,τι καταφέραμε βασίστηκε στην ψηφιοποίηση που υπήρχε ήδη πριν από το ξέσπασμα της κρίσης».

Όσον αφορά το τρέχον έτος, ο διοικητής της ΑΑΔΕ επεσήμανε ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί έργα που στόχο έχουν την περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ με τη στήριξη και ενίσχυση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδικότερα δε, με βάση το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντός του 2021 προγραμματίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής έργα:

Ψηφιακή έκδοση παραστατικών και προσυμπλήρωση δηλώσεων. Προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ μέσα από τα δεδομένα Mydata.

Χορήγηση ΑΦΜ ηλεκτρονικά (βιντεοκλήση) μέσα από την υπηρεσία σε πάνω από 130.000 φορολογούμενους που σήμερα χρειάζονται να πάρουν ΑΦΜ.

Άμεση πίστωση πληρωμών μέσα από το web banking. Άμεση έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μεταβάλουν τα στοιχεία τους, δηλαδή τον ΚΑΔ, μέσω του Τaxisnet.

Από την άλλη πλευρά, κατά τον απολογισμό των περίπου 80 ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων:

Το MybusinessSupport, μέσω του οποίου καταβλήθηκαν σε 737.000 επιχειρήσεις 7,8 δισ. ευρώ.

Η εφαρμογή για το επίδομα θέρμανσης με 690.000 αιτήσεις από το «myΘέρμανση».

Η εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων Covid για την αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων, όπου 232.000 ΑΦΜ έχουν λάβει 44,5 εκατ. ευρώ μέσω συμψηφισμών και είναι έτοιμες για συμψηφισμό άλλες 15.000 αιτήσεις. Συνολικά 365.000 δικαιούχοι έχουν λάβει πάνω από 87 εκατ. ευρώ είτε μέσω συμψηφισμών, είτε με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Η πλατφόρμα MyCar με 135.000 ψηφιακές ακινησίες οχημάτων και έκδοση 685.000 αποδεικτικών μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Η χορήγηση 125.000 κλειδάριθμων με ταυτοποίηση μέσω τηλεφώνου και 12.500 μέσω βιντεοκλήσης.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Οι ΗΠΑ αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν

Τριμερής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Λιβάνου

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι την Πέμπτη