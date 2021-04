Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: στα σκουπίδια χιλιάδες εμβόλια που έληξαν

Σε ποια χώρα οι πολίτες εμφανίζονται απρόθυμοι να εμβολιαστούν και κυρίως με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Πάνω από 16.000 δόσεις του εμβολίου για τον νέο κορονοϊό της AstraZeneca έχουν πλέον περάσει την ημερομηνία λήξης τους και θα καταστραφούν από τις αρχές στο Μαλάουι, τη μικρή φτωχή χώρα στο νότιο τμήμα της Αφρικής όπου έφθασαν πριν από τρεις εβδομάδες, έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ο υπουργός Υγείας.

Από την παρτίδα 102.000 δόσεων που έστειλε στη χώρα η Αφρικανική Ένωση, περίπου 16.400 δεν αξιοποιήθηκαν και πλέον έληξαν προχθές Τρίτη, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Υγείας του Μαλάουι, ο Τσαρλς Μουανσάμπο.

Από το σύνολο 530.000 δόσεων που παρέλαβε η χώρα μέσω του προγράμματος COVAX, από την κυβέρνηση της Ινδίας και από την Αφρικανική Ένωση – όλες του εμβολίου της AstraZeneca – έχει αξιοποιηθεί ως εδώ το 46%, διευκρίνισε.

«Έχουμε χρησιμοποιήσει τα περισσότερα από τα εμβόλια που έστειλε η Αφρικανική Ένωση. Την Τρίτη, την ημερομηνία λήξης τους, δεν απέμεναν παρά μόλις 16.400 δόσεις που δεν είχαν αξιοποιηθεί, που τώρα θα καταστραφούν και θα πεταχτούν», δήλωσε.

Αφότου άρχισε η εκστρατεία ανοσοποίησης, τον Μάρτιο, οι αρχές του Μαλάουι έχουν εμβολιάσει μόλις 300.000 από τα 11 εκατομμύρια πολίτες που είχαν θέσει στόχο, με άλλα λόγια το 60% του πληθυσμού, «ώστε να είμαστε επαρκώς προστατευμένοι», σύμφωνα με τον υπουργό.

Σ’ ένα εστιατόριο της πρωτεύουσας Λιλόνγκουε, ένας τριαντάρης, ο Τσιπιλίρο Τσιλιντζάλα, δεν μοιάζει πολύ πρόθυμος να εμβολιαστεί. «Θα πάρω τον χρόνο μου, κυκλοφορούν πολλές παράξενες ιστορίες. Θέλω να δω πώς θα αντιδράσουν οι οργανισμοί των πρώτων που εμβολιάστηκαν προτού πάω», θα εκμυστηρευτεί.

Για τον κοινωνιολόγο Ίνοσεντ Κόμουα, η απροθυμία και η απάθεια πολλών πολιτών έναντι της εκστρατείας ανοσοποίησης πιθανόν συνδέονται με τις θεωρίες συνωμοσίας και την παραπληροφόρηση. «Στο Μαλάουι, πολλοί ενήλικοι είναι καθηλωμένοι στη φάση που ακόμα το σκέφτονται, χρειάζονται μια μικρή ώθηση για να αποφασίσουν», κρίνει.

«Δυστυχώς η κυβέρνηση και οι αξιωματούχοι του τομέα της υγείας δεν έχουν κάνει καμιά μεγάλη προσπάθεια για να αντικρούσουν τις ψευδείς ειδήσεις και τις φήμες, ειδικά γύρω από την AstraZeneca στην Ευρώπη», προσθέτει.

Ο ανοσολόγος Γκάμα Μπαντάουε φοβάται ότι η καθυστέρηση της ανοσοποίησης θα έχει πολύ βαριές συνέπειες αν χτυπήσει νέο κύμα της πανδημίας, που εκτιμά ότι θα εκδηλωθεί στα μέσα της χρονιάς. Αναμένουμε έξαρση τις έξι ως οκτώ επόμενες εβδομάδες. Θα βρεθούμε σε μια κατάσταση στην οποία πραγματικά θα ευχόμαστε να είχαμε στ' αλήθεια μπορέσει να αξιοποιήσουμε τα εμβόλια αυτά», προειδοποιεί.

