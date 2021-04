Life

Τζάστιν Μπίμπερ: Πάντα ένιωθα προορισμένος να παντρευτώ

Τι είπε ο Καναδός ποπ σταρ για τον γάμο, τη θρησκεία και τα ναρκωτικά.

Ο Καναδός ποπ σταρ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του νέου τεύχους του GQ, και στη συνέντευξή του στο περιοδικό κάνει αυτοκριτική και μιλά για τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ και τη θρησκεία.

«Έκανε κάθε λάθος που μπορεί να κάνει ένα παιδί σταρ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχεδόν τον κατέστρεψαν. Τώρα - ενδυναμωμένος από τον Θεό, τον γάμο και ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Justice - ο Τζάστιν Μπίμπερ επανασυναρμολογεί τη ζωή του με ένα θετικό, συνειδητό βήμα κάθε φορά» τονίζεται στον πρόλογο της συνέντευξης.

«Οι πληγωμένοι άνθρωποι πληγώνουν τους ανθρώπους» λέει ο Μπίμπερ για τη συμπεριφορά του στο παρελθόν. «Και υπάρχει μία φράση. Προσπαθώ να τη θυμηθώ. Δεν ξέρω αν είναι βιβλική, αν είναι στη Βίβλο. Αλλά τη θυμάμαι : Οι παρηγορημένοι γίνονται παρηγορητές. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Αλλά αισθάνομαι πραγματικά παρηγοριά. Έχω μια γυναίκα που λατρεύω, την οποία αισθάνομαι ως παρηγοριά. Νιώθω ασφαλής. Νιώθω ότι η σχέση μου με τον Θεό είναι υπέροχη. Και έχω αυτό το ξεχείλισμα αγάπης που θέλω να μπορώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους» σημειώνει.

«Υπήρχε η αίσθηση της επιθυμίας για περισσότερα. Ήταν σαν να είχα όλη αυτή την επιτυχία και ακόμα σκεφτόμουν: Είμαι ακόμα λυπημένος και εξακολουθώ να πονάω. Και εξακολουθώ να έχω αυτά τα άλυτα ζητήματα» αναφέρει ο τραγουδιστής.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ τονίζει ότι νόμιζε πως η επιτυχία θα βελτιώσει τα πάντα, όμως άρχισε να αυτοθεραπεύεται με ναρκωτικά.

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στο περιοδικό, η χρήση ναρκωτικών αυξήθηκε τόσο εκτός ελέγχου, ώστε τα μέλη της ομάδας ασφαλείας του έλεγχαν τακτικά τον παλμό του όταν κοιμόταν για να βεβαιωθούν ότι δεν είχε λάβει υπερβολική δόση.

«Απλώς έχασα τον έλεγχο του οράματός μου για την καριέρα μου» εξήγησε.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ λέει ότι ήταν τελικά ο γάμος και η πίστη που τον επανέφεραν, εξηγώντας ότι πάντα ένιωθε «προορισμένος» να παντρευτεί.

«Απλώς ένιωσα ότι ήταν ο προορισμός μου. Να παντρευτώ και να αποκτήσω μωρά και να κάνω όλα αυτά » λέει, αν και προσθέτει για τα παιδιά:«Όχι αυτή τη στιγμή, αλλά θα το κάνουμε ».

Παραδέχεται επίσης ότι «ο πρώτος χρόνος του γάμου ήταν πολύ σκληρός, επειδή υπήρχαν πολλά πισωγυρίσματα στο τραύμα.«Υπήρχε απλώς έλλειψη εμπιστοσύνης. Υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα που δεν θέλετε να παραδεχτείτε στο άτομο, με το οποίο είστε επειδή είναι τρομακτικά. Δεν θέλετε να το τρομάξετε λέγοντας “Φοβάμαι”».

Αλλά τώρα για τον γάμο του με τη Χέιλι λέει: «Δημιουργούμε αυτές τις στιγμές για εμάς ως ζευγάρι, ως οικογένεια, χτίζουμε αυτές τις αναμνήσεις. Και είναι υπέροχο που έχουμε αυτό για το οποίο ανυπομονούμε. Στο παρελθόν, δεν το είχα αυτό να περιμένω κάτι στη ζωή μου. Η ζωή μου στο σπίτι ήταν ασταθής. Δεν είχα κάποιον άλλον σημαντικό. Δεν είχα κάποιον να αγαπώ».

Στη συνέντευξη του ο Καναδός superstar σημειώνει ότι εκείνο που τον απασχολεί είναι πώς μπορεί να βοηθήσει τους άλλους.

Η νέα μουσική, τα εμπνευσμένα μηνύματα που δημοσιεύει στο Instagram, ο σκόπιμα ήρεμος τρόπος με τον οποίο περνάει τις μέρες του - όλα είναι για τον νέο εαυτό του, το παιδί που πνιγόταν και ένιωθε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να σωθεί. Ο Τζάστιν Μπίμπερ θέλει να σώσει αυτό το παιδί τώρα. Θέλει να του μιλήσει. Θέλει να του πει ότι δεν έχουν χαθεί όλα.

Πολλοί άνθρωποι αφήνουν το παρελθόν τους να τους βαραίνει και ποτέ δεν κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν επειδή πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετά καλοί. Αλλά σκέφτομαι: «Έκανα πολλά ηλίθια ... Εντάξει. Είμαι ακόμα διαθέσιμος. Είμαι ακόμα διαθέσιμος να βοηθήσω. Και ακόμα αξίζω να βοηθήσω» αναφέρει.

