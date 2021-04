Κόσμος

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Τι περιλαμβάνουν οι νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος προσώπων και οντοτήτων.

Την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ανεβάζοντας στα ύψη τον "υδράργυρο" μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον θα απελάσει 10 Ρώσους διπλωμάτες, ενώ οι κυρώσεις στοχεύουν σε πάνω από 30 πρόσωπα και οντότητες.

Οι ΗΠΑ επικαλούνται ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, καθώς και για χάκινγκ κατά υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ για πρώτη φορά συνδέουν την κυβερνοεισβολή με ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Στο διάταγμα που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν, επιτρέπει την επιβολή των κυρώσεων, με στόχο να προκληθούν «στρατηγικές και οικονομικές συνέπειες» σε βάρος της Μόσχας«εάν συνεχίσει ή ευνοήσει την κλιμάκωση των ενεργειών διεθνούς αποσταθεροποίησης», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το Κρεμλίνο έχει διαμηνύσει, πάντως, ότι θα απαντήσει: «Καταδικάζουμε οποιαδήποτε πρόθεση να επιβληθούν κυρώσεις, τις θεωρούμε παράνομες και σε κάθε περίπτωση η αρχή της ανταποδοτικότητας ισχύει στον τομέα αυτό. Ανταποδοτικότητα ώστε τα συμφέροντά μας να διασφαλίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ρωσία δεν επιθυμεί οι σχέσεις της με την Ουάσινγκτον να πηγαίνουν «ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω».

Οι νέες κυρώσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε νέο ναδίρ τις σχέσεις των δύο χωρών, που ήδη είχαν φθάσει στο χειρότερό τους επίπεδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο τον περασμένο μήνα, όταν ο Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «δολοφόνο».

