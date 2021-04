Πολιτική

Κοντονής “καρφώνει” Τσίπρα για τον Ποινικό Κώδικα

Τι είπε ο πρώην Υπ. Δικαιοσύνης αναφορικά με τυχόν ποινικές ευθύνες, πέρα από τις πολιτικές και για το “σπρώξιμο” ώστε η υπόθεση να μπει στο αρχείο.

Για το θέμα της κατάθεσής του ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με τη μετατροπή της διάταξης της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διάταξη που την χαρακτήρισε μάλιστα στίγμα και όνειδος για την κυβέρνηση που την υλοποίησε, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής.

«Δεν τα έχω πει τώρα, τα λέω από τον Απρίλιο του 2019, τα είπα στη Βουλή, τα επανέλαβα τον Σεπτέμβριο του 2019, επίσης τον Φλεβάρη του 2020, και φτάσαμε και στον Οκτώβρη του 2020. Δεν τα έχω πει τώρα, είναι δημόσιες τοποθετήσεις μου», είπε ο κ. Κοντονής απαντώντας στις επικρίσεις για την χρονική στιγμή που επέλεξε να προχωρήσει στις καταγγελίες.

«Έχω καταθέσει ό,τι γνώριζα. Δεν θέλω να μπω περισσότερο σε αυτήν την συζήτηση, προφανώς γνώριζα κάτι περισσότερο από αυτό που φαντάζεται ο οποιοσδήποτε», υπογράμμισε ο πρώην Υπουργός ερωτηθείς εάν γνώριζε ονόματα και εάν έχει καταθέσει ονόματα.

Λακωνική ήταν η απάντησή του όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα εάν αυτά, τα είχε συζητήσει με τον κ. Τσίπρα: «Φυσικά, φυσικά, …δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, σας λέω ότι ήταν ενήμεροι οι πάντες».

«Εγώ εύχομαι στο τέλος αυτής της διερεύνησης να μην υπάρξουν ποινικές ευθύνες , για πολιτικές ευθύνες εγώ αναφέρομαι, είναι πάρα πολύ σοβαρές, κι ελπίζω και εύχομαι να μην διαγνωστούν ποινικές ευθύνες. Στα πολιτικά δεν μπαίνει αυτή η υπόθεση στο αρχείο, όσο και να την σπρώχνουνε», τόνισε ο κ. Κοντονής.

