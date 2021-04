Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: το Μετς και δύο ξεχωριστές συνταγές (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος περιηγείται στην περιοχή, μας μαθαίνει στέκια και ανθρώπους και μας ετοιμάζει δύο ιδιαίτερα γευστικά πιάτα.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Το Σάββατο 17 Απριλίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει μια βόλτα στο Μετς. Μια περιοχή μποέμ με μεγάλη ιστορία, δίπλα στο κέντρο της Αθήνας, με νεοκλασική αστική αρχιτεκτονική.

Πρώτη στάση το «Joshua Tree Cafe». Το όνομα έρχεται απευθείας από το Joshua Tree National Park, το διάσημο εθνικό πάρκο της Καλιφόρνια. Η αισθητική και το μενού του βασίζονται στην υγιεινή, θρεπτική plant based αντίληψη των πραγμάτων.

Δεύτερη στάση, το εστιατόριο «Nikkei», που συνδυάζει την ιαπωνική με την περουβιανή κουζίνα, εμπνευσμένη από τις αποικίες των Ιαπώνων στο Περού.

Τέλος, όσοι επιζητούν ένα cosy κουτούκι με καλό κρασί, έχουν βρει το στέκι τους στο υπόγειο του «Μαραθωνίτη», που μοιάζει να έχει βγει από άλλη εποχή.

Ο Δημήτρης στην κουζίνα του φτιάχνει δύο λαχταριστές και εύκολες συνταγές: vegan burger με πατάτες και λαχανικά, και μια σαλάτα με τόνο, αβοκάντο και πλιγούρι.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

