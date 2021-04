Life

“Παρουσιάστε!”: όλα για την… δημοσιότητα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαμάχη των διοικητών δεν έχει τέλος και εκτυλίσσεται με κάθε αφορμή, φέροντας “ταραχές” στους ήρωες και άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές της σειράς του ΑΝΤ1

Η άφιξη ενός τηλεοπτικού συνεργείου στο στρατόπεδο προκαλεί αναστάτωση και κωμικές καταστάσεις, που υπόσχονται να μας κάνουν ξεχωριστά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας, με τα επεισόδια της σειράς «Παρουσιάστε!», Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 19 Απριλίου - Επεισόδιο 49

Ένα μεγάλο στρατιωτικό περιοδικό έρχεται στο 12 ΤΥΠ για ένα ειδικό τηλεοπτικό αφιέρωμα. Και παρά τις αρχικές ενστάσεις του Σκορδά, ο Γούλας επιτρέπει σε ολόκληρο τηλεοπτικό συνεργείο να κυκλοφορεί ελεύθερο μέσα στο στρατόπεδο για να καταγράφει την καθημερινότητα των ανθρώπων του στρατοπέδου με αποτέλεσμα όλοι να πολεμήσουν για τα 15 λεπτά διασημότητάς τους. Στης «Μανούλας Σου...» πέφτει σύρμα ότι έχουν έρθει κάμερες στο στρατόπεδο, και ο Φίλης με τον Έλτον προσπαθούν να αρπάξουν την ευκαιρία για να γυριστεί αφιέρωμα και για το μαγαζί. Πίσω στο στρατόπεδο, κι ενώ οι διοικητές είχαν συμφωνήσει να δείξουν σοβαρή εικόνα στο αφιέρωμα, ο Γούλας αρχίζει και παρουσιάζει τον εαυτό του σαν ήρωα πολέμου, παρασέρνοντας και τον Σκορδά σε μια τηλεοπτική κοκορομαχία… Η εικόνα που βγάζουν μόνο σοβαρή δεν είναι, διακινδυνεύοντας τη «φήμη» ολόκληρης της Ταξιαρχίας.





Τρίτη 20 Απριλίου - Επεισόδιο 50

Ο Σκορδάς μαθαίνει ότι το στρατιωτικό περιοδικό ενδιαφέρεται μόνο να βγάλει λάσπη για το 12 ΤΥΠ και πασχίζει να συμμαζέψει τον Γούλα και τις υπερβολικές του ιστορίες που εκθέτουν το στρατόπεδο. Εκείνος όμως πιστεύει ότι ο Σκορδάς απλώς θέλει να του κλέψει τη δόξα και συνεχίζει το… βιολί του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι φαντάροι έχουν αρχίζει να βγάζουν κι άλλα άπλυτα στην φόρα για να καταγγείλουν τους «εκμεταλλευτές» διοικητές. Στης «Μανούλας Σου», οι Ρόιδες έχουν καταφέρει να φέρουν έναν απρόθυμο δημοσιογράφο του περιοδικού για να γυρίσει το «αφιέρωμά» τους, ο οποίος τυχαίνει να είναι πρώην της Φρατζέσκας… Ο Καρυπίδης ο οποίος έχει σταλεί στο μαγαζί για να «διαφημίσει» το 12 ΤΥΠ, τα κάνει μαντάρα απ' τη ζήλια του και βγάζει στη φόρα ένα απ' τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του στρατοπέδου… Πριν προλάβουν όμως να φύγουν οι κάμερες με το «καυτό» θέμα, ο Γούλας βγάζει άλλο έναν άσο από το μανίκι… Σύντομα όλοι θα ανακαλύψουν τον πραγματικό λόγο της ξαφνικής επίσκεψης του περιοδικού στο στρατόπεδο…

Στους ρόλους των δημοσιογράφων του στρατιωτικού περιοδικού η Ναντίν Ξηντάρα και ο Βαγγέλης Σαλευρής.

#Parousiaste

Ειδήσεις σήμερα:

Στη Διώρυγα της Κορίνθου ο Κυριάκος Μητσοτάκης (εικόνες)

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το τελετουργικό της κηδείας

Μένιος Φουρθιώτης: Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του (βίντεο-ντοκουμέντο)





Gallery