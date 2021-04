Κοινωνία

Κορονοϊός - Lockdown: Τα νέα μέτρα σε όλη τη χώρα

Τι ισχύει από σήμερα σε όλη την επικράτεια λόγω της πανδημίας COVID-19.

Νέες περιοχές εντάσσονται από σήμερα στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο» με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει λόγω κορονοϊού. Συγκεκριμένα από σήμερα το πρωί στο βαθύ κόκκινο μπαίνουν η Θάσος, ο δήμος Ρεθύμνου, ο δήμος Φαιστού, ο δήμος Μαρώνειας-Σαπών, η Κύθνος, ο δήμος Διδυμότειχου, ο δήμος Πύδνας- Κολινδρού, ο δήμος Καβάλας, ο δήμος Βόλου, ο δήμος Σιντικής Σερρών και ο δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, καθώς παρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου τους.

Επομένως στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου βρίσκονται οι εξής περιοχές: η Περιφέρεια Αττικής (πλην των δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων και Ύδρας),οι Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Κοζάνης, Λέσβου, Ζακύνθου, Κω και Θάσου, καθώς και οι δήμοι: Καλυμνίων, Ρόδου, Χίου, Ρεθύμνου, Ανωγείων, Χανίων, Φαιστού, Καβάλας, Καρδίτσας, Γρεβενών, Κύθνου, οι δήμοι Ιωαννιτών, Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οι δήμοι Σερρών, Αμφίπολης και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ο δήμος Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ο δήμος Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, οι δήμοι Χαλκιδέων, Ερέτριας και Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,ο δήμος Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ο δήμος Πύδνας - Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο δήμος Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ο δήμος Μαρώνειας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν βελτίωση της επιδημιολογικής τους εικόνας, με αποτέλεσμα να «κατεβαίνουν» από το βαθύ κόκκινο στο κόκκινο. Έτσι, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (δηλαδή στο κόκκινο), κατεβαίνουν - εντάσσονται πλέον από τη Δευτέρα: η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, η Λέρος, οι δήμου Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, η Σκύρος, ο δήμος Λοκρών, οι δήμοι Αγκιστρίου, Κυθήρων και Ύδρας, καθώς το ιικό φορτίο στις περιοχές αυτές έχει σχεδόν μηδενιστεί.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε χθες, από την Δευτέρα 19 Απριλίου επαναλειτουργεί το λιανεμπόριο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με τη μέθοδο του click away. Ακόμη από τη Δευτέρα ξεκινά η λειτουργία των δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) με τους εξής όρους:

Τα θεωρητικά μαθήματα, καθώς και οι θεωρητικές εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται διαδικτυακά.

Υποχρεωτική διενέργεια self-test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους στις σχολές .

. Διενέργεια self-test για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις, ενώ για τους εκπαιδευτές και εξεταστές διενέργεια self-test δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα και Πέμπτη).

Διενέργεια των εξετάσεων με ραντεβού ανά μία ώρα.

Τήρηση κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας (δηλαδή ανοικτά παράθυρα, υποχρεωτική χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών και σημείων επαφής του οχήματος).

Υπενθυμίζεται ότι τα Σαββατοκύριακα, και μόνο, επιτρέπονται οι μετακινήσεις για άσκηση με τη χρήση οχήματος σε υπαίθριο χώρο μέχρι 3 άτομα ή μια οικογένεια. Οι πολίτες έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα για άσκηση εκτός του δήμου κατοικίας μας με τη χρήση του κωδικού 6 και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

