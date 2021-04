Κοινωνία

Νουλέζας για τους “αρνητές” των self tests στον ΑΝΤ1: Γιατί αντιδρούν γονείς (βίντεο)

Πώς προσπάθησε να αιτιολογήσει τις αντιδράσεις, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί γονείς μαθητών που διαφωνούν με τη διαδικασία.

Για τις αντιδράσεις ορισμένων γονέων μαθητών σχετικά με τη χρήση των self tests, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση κάποιων.

Αρχικά, θέλησε να σχολιάσει όσα είπε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας λίγο νωρίτερα στην ίδια εκπομπή. Όπως είπε, ο κ. Συρίγος «δεν μπορεί να έχει τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη», ενώ υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί για την «τραγική, αναποτελεσματική και αποτυχημένη κατά γενική ομολογία διαχείριση της πανδημίας».

Ο κ. Νουλέζας υπογράμμισε πως οι πελάτες του αντιδρούν γιατί μετακυλίεται στους γονείς η ευθύνη για την ανίχνευση τυχόν κρουσμάτων κορονοϊού στα σχολεία, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των self tests.

«Αντί για το self test, θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει ο ΕΟΔΥ να ελέγξει τους μαθητές με PCR (μοριακά) τεστ», σημείωσε.

