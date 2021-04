Κόσμος

Κηδεία πρίγκιπα Φιλίππου: τα δάκρυα του Καρόλου στην πομπή

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα και μπροστά από τους δύο γιους του, Ουίλιαμ και Χάρι, ο πρίγκιπας Κάρολος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Ο πρίγκιπας της Βρετανίας Κάρολος δάκρυσε καθώς ακολουθούσε το φέρετρο του πατέρα του, πρίγκιπα Φιλίππου, στη διάρκεια της τελετής της κηδείας του, στο Κάστρο του Γουίνσορ.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα και μπροστά από τους δύο γιους του, Ουίλιαμ και Χάρι, ο πρίγκιπας Κάρολος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του στο τελευταίο "αντίο" στον πατέρα του.

Μόνο 30 άνθρωποι ήταν παρόντες στην κηδεία λόγω των κανονισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της COVID-19. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η βασίλισσα, όλα τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, περιλαμβανομένων των εγγονών του δούκα, και μέλη της οικογένειας του πρίγκιπα Φιλίππου, μεταξύ των οποίων ο Μπέρνχαρντ, ο Κληρονομικός Πρίγκιπας του Μπάντεν, και ο πρίγκιπας Φίλιππος του Χοενλόε-Λάνγκενμπουργκ.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φορούσαν επίσημη πρωινή ενδυμασία με παράσημα και όχι στολές, ενώ παρά τις μαύρες μάσκες στα πρόσωπά τους, τα δάκρυα δεν μπορούσαν να κρυφτούν.

