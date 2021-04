Κοινωνία

Καιρός: χειμώνας στις Πρέσπες, καλοκαίρι στην Κρήτη

Μεγάλη η «ψαλίδα» των μεγίστων θερμοκρασιών σήμερα. Λασποβροχές και αφρικανική σκόνη σε αρκετές περιοχές και την Κυριακή.

Πολύ μεγάλη ήταν η γκάμα των θερμοκρασιών σήμερα στη χώρα, καθώς υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ αντίθετα στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το Σάββατο νωρίς το απόγευμα (ώρα 15:00) στις Πρέσπες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν μόνο 7,1 βαθμοί, ενώ στη Νεάπολη Λασιθίου έφθασε τους 33,3 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική και λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται να χαρακτηρίσουν τον καιρό τις επόμενες ώρες, όπως επίσης και οι σποραδικές καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης με λασποβροχές αρχικά σε περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας και μετά το μεσημέρι σε νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και σε περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Σποραδικές καταιγίδες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν κυρίως στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο και στο Ανατολικό Αιγαίο

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 4 έως 21, στην Ήπειρο από 5 έως 22 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 24 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 21, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με αυξημένη πιθανότητα λασποβροχών μετά το μεσημέρι. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, περιορίζοντας κατά περιόδους την ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα λασποβροχών. Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς.

