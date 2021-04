Κόσμος

Κηδεία Πρίγκιπα Φιλίππου: η βασίλισσα Ελισάβετ αποχαιρέτησε τον πρίγκιπά της (εικόνες)

Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 95 της χρόνια, η βασίλισσα αποχαιρέτησε εκείνον που υπήρξε σύμφωνα με τα δικά της λόγια η «δύναμη» και το «στήριγμά» της.

Το Ηνωμένο Βασίλειο τήρησε ενός λεπτού σιγή την ώρα που η βασιλική οικογένεια προσερχόταν ενωμένη στην τελετή της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου, ο οποίος επί περισσότερες από επτά δεκαετίες υποστήριξε αδιαλείπτως την βασίλισσα Ελισάβετ και υπηρέτησε το στέμμα. Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 95 της χρόνια, η βασίλισσα αποχαιρέτησε εκείνον που υπήρξε σύμφωνα με τα δικά της λόγια η «δύναμη» και το «στήριγμά» της.

Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την προσωπική σημαία του δούκα του Εδιμβούργου, αποτελούμενη από την ελληνική σημαία, τις μαύρες και άσπρες ρίγες της οικογένειας Μάουντμπάτεν, το κάστρο του Εδιμβούργου και τον θυρεό του Οίκου της Δανίας. Ηταν στολισμένο με το μπουκέτο από λευκά τριαντάφυλλα, κρίνα και γιασεμί που τοποθέτησε η βασίλισσα. Μαζί και το ναυτικό του πηλήκιο και το σπαθί του.

Τοποθετήθηκε στην πράσινη στρατιωτική Land Rover και συνοδεύθηκε από το κάστρο του Γουίνδσορ μέχρι το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου από την πομπή μελών της οικογένειάς του με επικεφαλής τον πρίγκιπα Κάρολο και την πριγκίπισσα Αννα. Η βασίλισσα Ελισάβετ ακολούθησε το φέρετρο με την βασιλική Bentley.

Η πομπή συνοδεύτηκε από τους ήχους της μπάντας των Γρεναδιέρων Φρουρών, των οποίων ο πρίγκιπας Φίλιππος υπήρξε επί 42 χρόνια συνταγματάρχης, προς τιμήν του στρατιωτικού του παρελθόντιος για το οποίο ήταν πολύ υπερήφανος. Ο δούκας του Εδιμβούργου πολέμησε με το Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό κατά την διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Η τελετή της κηδείας ξεκίνησε με τον Πρωθιερέα του Ουίνδσορ να αποτίει φόρο τιμής στην «ακλόνητη πίστη» του πρίγκιπα Φίλιππου προς την βασίλισσα, το θάρρος και το ψυχικό του σθένος, ενώ ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι έδωσε τις ευλογίες του κατά την ολοκλήρωση της λιτής τελετής.

Στην συνέχεια, το φέρετρο κατέβηκε στην Βασιλική Κρύπτη, υπό τους θρηνητικούς ήχους της γκάιντας του Βασιλικού Συντάγματος της Σκωτίας. Εκεί θα παραμείνει περιμένοντας την βασίλισσα Ελισάβετ. Στην συνέχεια, το ζεύγος θα μεταφερθεί στην τελευταία του κατοικία, στο παρεκκλήσι του μνημείου του βασιλέα Γεωργίου του 6ου, πατέρα της Ελισάβετ.

Αν και είχαν προηγηθεί εκκλήσεις για να μην συγκεντρωθεί πλήθος κατά την διάρκεια της τελετής εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, πολλοί ήταν οι πολίτες που προσήλθαν με λουλούδια στα χέρια.

Ο πρίγκιπας της Βρετανίας Κάρολος δάκρυσε καθώς ακολουθούσε το φέρετρο του πατέρα του, πρίγκιπα Φιλίππου, στη διάρκεια της τελετής της κηδείας του, στο Κάστρο του Γουίνσορ. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα και μπροστά από τους δύο γιους του, Ουίλιαμ και Χάρι, ο πρίγκιπας Κάρολος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του στο τελευταίο "αντίο" στον πατέρα του.

Η κηδεία του παππού τους, του πρίγκιπα Φιλίππου, του Δούκα του Εδιμβούργου, τους έκανε να συναντηθούν ξανά για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Ο λόγος για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπας Χάρι, που παρά τον κοινό τους πόνο, δεν περπάτησαν μαζί κατά τη διάρκεια της τελετής.

