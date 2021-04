Κοινωνία

Έφοδος σε παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη - Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση της ΔΙΜΕΑ στην πλατεία Βάθης, έπειτα από καταγγελία στο “1520”. Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των δεκάδων τζογαδόρων που συνελήφθησαν.

Έφοδο σε παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη στην πλατεία Βάθης πραγματοποίησαν, το βράδυ του Σαββάτου, άνδρες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνελήφθησαν 20-30 άτομα, μεταξύ αυτών και ένας γνωστός τραγουδιστής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις της Ασφάλειας Αττικής.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα στους υπεύθυνους και τους παρευρισκόμενους, ενώ κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα από την ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από καταγγελία στο τηλεφωνικό κέντρο “1520”.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε σπίτι στη Νέα Ερυθραία: Απανθρακωμένος βρέθηκε ένας άνδρας (εικόνες)

“Η Φάρμα”: Συγκλονιστική η “μάχη” για την αποχώρηση (βίντεο)

Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα: Ο Μέσι σήκωσε το Κύπελλο (εικόνες)