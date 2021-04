Κοινωνία

Έφερναν ηρωίνη στην Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου (εικόνα)

"Εισαγωγή" ηρωίνης από την Τουρκία. Αλλοδαποί οι "εισαγωγείς".

Συνελήφθησαν στην παρέβρια περιοχή Φερών Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών.

Αναλυτικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέλαβαν τους δράστες, διότι εισήλθαν παράνομα στη Χώρα μας από την Τουρκία μέσω του ποταμού Έβρου , μεταφέροντας ποσότητα ηρωίνης.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην τσάντα που κατείχαν οι δράστες, διαπίστωσαν ότι εισήγαγαν στην Ελληνική Επικράτεια έξι νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους 5.575 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν τόσο η ηρωίνη όσο και μία πλαστική βάρκα, με την οποία οι δράστες διέσχισαν τον ποταμό Έβρο.

