Τέξας: νεκροί από πυρά στο Όστιν

Συναγερμός μετά από αιματηρό επεισόδιο στο Τέξας. Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυρά στο Όστιν του Τέξας, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η αστυνομία του Όστιν ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, στο βορειοδυτικά τμήμα της πόλης.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών ανακοίνωσε ότι τρεις ενήλικες εξέπνευσαν επί τόπου και διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άλλα θύματα. Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώνεται λίγες μόνο ημέρες μετά το επεισόδιο με την αστυνομικός που πυροβόλησε θανάσιμα τον Ντόντε Ράιτ, έναν 20χρονο μαύρο μετά από συμπλοκή με την αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχου.

