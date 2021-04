Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεωργαντάς για self test στον ΑΝΤ1: βήμα – βήμα τι πρέπει να κάνουν οι υπόχρεοι (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη διαρροή των πρακτικών από τις συνεδριάσεις της επιτροπής των ειδικών.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν από σήμερα όλοι οι υπόχρεοι για τα self test και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς από σήμερα θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία περίπου 1.400.000 πολίτες, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να προέρχονται από το λιανεμπόριο.

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει μια ελαστικότητα, καθώς από σήμερα μέχρι την Κυριακή, οι υπόχρεοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν το τεστ και να μπουν στην πλατφόρμα για να δηλώσουν το αποτέλεσμα. Από την επόμενη εβδομάδα όμως η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται 24 ώρες πριν από την πριν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Όποιος κάνει το τεστ και είναι αρνητικό, θα πρέπει να το δηλώσει στην πλατφόρμα και να εκτυπώσει τη σχετική βεβαίωση ή αν δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το σχετικό υπόδειγμα για να τη συμπληρώσει χειρόγραφα.

Σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό, θα πρέπει και πάλι να δηλωθεί στην πλατφόρμα, η οποία θα του υποδείξει που μπορεί να κάνει δωρεάν επανέλεγχο εντός 24 ωρών. Αν βγει και το δεύτερο θετικό, το αποτέλεσμα θα πρέπει να καταχωρηθεί και πάλι στην πλατφόρμα και ο ασθενής να ακολουθήσει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Ο κ. Γεωργαντάς, είπε ότι εντός των ημερών θα ληφθεί και σχετική μέριμνα για τους συγγενείς πρώτου βαθμού καταστηματαρχών που βρίσκονται στα μαγαζιά αλλά δεν είναι δικαιούχοι των self test.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμού, είπε ότι στις 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 55-59 και στις 24 Απριλίου για την ηλικιακή ομάδα 50-54 και εκτίμησε ότι ο πρώτος εμβολιασμός για αυτούς θα γίνει μέσα στον Μάιο.

Τέλος και ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα σχετικά με τις διαρροές των πρακτικών της επιτροπής των ειδικών, είπε ότι όσα ακούγονται για χειραγώγηση της επιτροπής προσβάλλουν τα μέλη της και υπονομεύουν το έργο της, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που συμβαίνει είναι η επιτροπή να εισηγείται και η κυβέρνηση να αποφασίζει με βάση τις εισηγήσεις αυτές.

