Υγεία - Περιβάλλον

Παυλάκης για εμβόλια: αν δεν εκμεταλλευθούμε όλα τα διαθέσιμα η Ελλάδα θα μείνει ανοχύρωτη

Τονίζοντας ότι οι παρενέργειες αφορούν ένα περιστατικό στο εκατομμύριο, δήλωσε ότι πρέπει να κάνουμε όποιο εμβόλιο είναι διαθέσιμο.

Την απόφαση για αναστολή της έναρξης των εμβολιασμών με Johnson & Johnson για τον κορονοϊό σχολίασε ο γιατρός – ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παυλάκης εξήγησε πως το μονοδοσικό Johnson & Johnson είναι παρόμοιο με αυτό της Astrazeneca. «Έχουν αποδειχθεί δραστικά εργαλεία που θα δώσουν άλλα δύο εκατομμύρια εμβολιασμένους μέχρι το καλοκαίρι. Αλλιώς δεν βγαίνουν οι εμβολιασμοί και η Ελλάδα μένει ανοχύρωτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα εμβόλια νουκλεϊκού οξέος (mRNA) της Pfizer, της Moderna και μεταγενέστερα της CureVac μακροχρόνια θα νικήσουν αλλά για να μην μείνει η Ελλάδα ανοχύρωτη εφαρμόζονται όλα τα ασφαλή εργαλεία», δήλωσε τονίζοντας πως μεταξύ αυτών είναι και τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson που περιέχουν αδενοϊό.

Επίσης, ο γιατρός – ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ χαρακτήρισε πολύ μεγάλο το θέμα των εμβολιασμών και τόνισε ότι πρέπει «να λυθεί πολύ γρήγορα για το καλό όλων».

Επαναλαμβάνοντας ότι οι παρενέργειες αφορούν ένα περιστατικό στο εκατομμύριο, επεσήμανε ότι τώρα που αναγνωρίστηκε νέο ανοσολογικό σύνδρομο που οφείλεται στους αδενοϊούς, η αντιμετώπιση είναι γρηγορότερη και καλύτερη και δεν χορηγείται ηπαρίνη.

«Βελτιώθηκε η θεραπευτική αγωγή των ασθενών και οι εμβολιασμοί πρέπει να συνεχιστούν αντιπαραβάλλοντας τα 80 με 100 θύματα την ημέρα που έχουμε στην Ελλάδα», δήλωσε. «Όλοι πρέπει να κάνουμε όποιο εμβόλιο είναι διαθέσιμο, εκτός από χώρες που έχουν λύσει το πρόβλημα, όπως η Δανία», ξεκαθάρισε.

