“Η Φάρμα”: Αποχώρησε ο Ιατρόπουλος, ξέσπασε ο Τζώρτζογλου (βίντεο)

Έντονα συναισθήματα και συγκινήσεις προκάλεσε η αποχώρηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου, το Σάββατο, από την «Φάρμα».

Αρχηγός της εβδομάδας είναι η Ειρήνη Κολλιδά, η οποία επέλεξε για υπηρέτες την Κάτια Δέδε και τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο.

Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος ήταν ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας και είχε το δικαίωμα να επιλέξει τον αντίπαλό του, που ήταν τελικά ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Η επιλογή δεν άρεσε σε ορισμένους παίκτες και ιδιαίτερα στον Στράτο Τζώρτζογλου, ο οποίος ξέσπασε εναντίον του Βασίλη Θεοδωρόπουλου.

«Θα έπρεπε να σεβαστεί τη δουλειά που έχει κάνει ο Μιχάλης. Αν ο Μιχάλης φύγει θα λείψει η ψυχή της Φάρμας. Το εννοώ. Εγώ, αν ήμουν Βασίλης, θα είχα παραιτηθεί. Θα έδινα αγώνα, αλλά θα παραιτούμουν, γιατί αυτό απαιτεί η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι λόγια. Η αγάπη είναι πράξη, ταπεινότητα και σεβασμός. Θα έφευγα μόνος μου τώρα. Καταπατάει ιερά και όσια», είπε φανερά εκνευρισμένος ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

