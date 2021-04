Life

“Η Φάρμα”: Συγκλονιστική η “μάχη” για την αποχώρηση (βίντεο)

Μιχάλης Ιατρόπουλος και Βασίλης Θεοδωρόπουλος έδωσαν έναν συναρπαστικό αγώνα. Νέο ξέσπασμα από τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Συναρπαστικό και γεμάτο εντάσεις ήταν το επεισόδιο της “Φάρμας” που παρακολουθήσαμε το Σάββατο, το οποίο ολοκληρώθηκε με ακόμα μία αποχώρηση.

Αρχηγός της εβδομάδας είναι η Ειρήνη Κολλιδά, η οποία επέλεξε για υπηρέτες την Κάτια Δέδε και τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο.

Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος ήταν ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας και είχε το δικαίωμα να επιλέξει τον αντίπαλό του, που ήταν τελικά ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Η επιλογή δεν άρεσε σε ορισμένους παίκτες και ιδιαίτερα στον Στράτο Τζώρτζογλου, ο οποίος ξέσπασε εναντίον του Βασίλη Θεοδωρόπουλου.

«Θα έπρεπε να σεβαστεί τη δουλειά που έχει κάνει ο Μιχάλης. Αν ο Μιχάλης φύγει θα λείψει η ψυχή της Φάρμας. Το εννοώ. Εγώ, αν ήμουν Βασίλης, θα είχα παραιτηθεί. Θα έδινα αγώνα, αλλά θα παραιτούμουν, γιατί αυτό απαιτεί η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι λόγια. Η αγάπη είναι πράξη, ταπεινότητα και σεβασμός. Θα έφευγα μόνος μου τώρα. Καταπατάει ιερά και όσια», είπε φανερά εκνευρισμένος ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Η αναμέτρηση των δύο “μονομάχων” ήταν πραγματικά συγκλονιστική κι “έσπασε καρδιές”. Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος επέδειξε τελικά μεγαλύτερη αντοχή κι έφθασε στη νίκη έπειτα από τα τρία πρώτα αγωνίσματα.

Σε μία συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, πριν πάρει τον δρόμο της εξόδου από τη “Φάρμα”.

«Θα πάρω το αίμα σου πίσω, να το ξέρεις αυτό!», διαβεβαίωσε δακρυσμένος ο Στράτος Τζώρτζογλου τον Μιχάλη Ιατρόπουλο.

Δείτε το συγκλονιστικό επεισόδιο του Σαββάτου:

