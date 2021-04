Κοινωνία

Κορονοϊός – “Αττικόν”: Καταγγελία για εισβολή αρνητών στο νοσοκομείο

Τι αναφέρεται στην καταγγελία που έκανε Σωματείο Εργαζομένων στο «Αττικόν».

Την εισβολή αρνητών του κορονοϊού την Κυριακή 14 Απριλίου σε νοσηλευτική πτέρυγα Covid καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Αττικόν».

Σύμφωνα με την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων «Αναγέννηση», συγγενής ασθενούς μαζί με «φίλη» του, εισέβαλαν στην πτέρυγα Covid του νοσοκομείου και «βιντεοσκοπούσαν με το κινητό τηλέφωνο τους χώρους, προπηλακίζοντας ταυτόχρονα το προσωπικό, αρνούμενοι να δεχτούν τη διάγνωση covid λοίμωξης αναπνευστικού για την ασθενή».



Οι αρνητές του κορονϊού άρχισαν να εκτοξεύουν «απίστευτες κατηγορίες και ισχυρισμούς: ότι “τα νοσοκομεία βαφτίζουν ψευδώς ασθενείς ως Covid”, ότι οι υγειονομικοί “τους κλειδώνουν σε θαλάμους και δεν τους κοιτάζουν”, τους “απαγάγουν χωρίς να ενημερώσουν τους συγγενείς”, τους “κρατάνε στα νοσοκομεία χωρίς λόγο παρότι είναι καλά, βγάζοντας επίτηδες θετικά τεστ” και πολλά άλλα».

Τα όσα έκαναν, τα βιντεοσκοπούσαν και τα ανέβασαν σε σελίδα στο Facebook. Εκεί παρέμεναν έως την ώρα της ανακοίνωσης του Σωματείου (σ.σ. αργά το βράδυ της Κυριακής) αλλά πλέον έχουν κατέβει.



Οι εργαζόμενοι στο «Αττικόν» τονίζουν ότι δεν θεωρούν πως είναι ούτε «αυθόρμητο ούτε μεμονωμένο γεγονός» καθώς «αντίστοιχες πρακτικές συμβαίνουν και σε άλλα νοσοκομεία». Καλούν μάλιστα την κυβέρνηση, το υπουργείο Υγείας, την Πολιτική Προστασία και την Επιτροπή των Ειδικών «να τοποθετηθούν άμεσα και να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τις παραπάνω αθλιότητες».



Όλη η ανακοίνωση των εργαζομένων του «Αττινόν»



"Την Κυριακή 11/4/2021, επόμενη ημέρα γενικής εφημερίας του ΑΤΤΙΚΟΥ νοσοκομείου, συγγενής ασθενούς μαζί με «φίλη» του εισέβαλλαν σε νοσηλευτική πτέρυγα Covid του νοσοκομείου μας και βιντεοσκοπούσαν με το κινητό τηλέφωνο τους χώρους, προπηλακίζοντας ταυτόχρονα το προσωπικό, αρνούμενοι να δεχτούν τη διάγνωση covid λοίμωξης αναπνευστικού για την ασθενή. Προβάλλανε απίστευτες κατηγορίες και ισχυρισμούς: ότι «τα νοσοκομεία βαφτίζουν ψευδώς ασθενείς ως Covid», ότι οι υγειονομικοί «τους κλειδώνουν σε θαλάμους και δεν τους κοιτάζουν», τους «απαγάγουν χωρίς να ενημερώσουν τους συγγενείς», τους «κρατάνε στα νοσοκομεία χωρίς λόγο παρότι είναι καλά, βγάζοντας επίτηδες θετικά τεστ» και πολλά άλλα.



Οι εικόνες και το βίντεο αναρτήθηκαν σε λογαριασμό f/b, όπου και παραμένουν ως σήμερα:

https://m.facebook.com/story.php?story-Fbid=4140028532695519&id=100000652386206.



Το σωματείο μας καταγγέλλει απερίφραστα αυτές τις πρακτικές. Θεωρούμε το ζήτημα πολύ σοβαρό. Δεν εντάσσεται στις συνήθεις προστριβές και τα δίκαια παράπονα που έχει ο κόσμος για τις ανεπάρκειες του συστήματος υγείας, που άλλωστε και το ίδιο το υγειονομικό κίνημα καταγγέλλει και μάχεται για να τις αλλάξει.



Πολύ περισσότερο θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για τόσο αυθόρμητο ούτε μεμονωμένο γεγονός. Αντίστοιχες πρακτικές συμβαίνουν και σε άλλα νοσοκομεία και εκπορεύονται από διάφορους ακροδεξιούς κύκλους, υπηρετώντας σκοπιμότητες εκείνων που στοχεύουν να στρέψουν την οργή του κόσμου για την πολιτική διαχείριση της πανδημίας κατά των υγειονομικών. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ενώ σε άλλα ζητήματα, ειδικά απέναντι σε αγώνες και κινητοποιήσεις, η αστυνομία και η κυβέρνηση παρεμβαίνουν άμεσα και κατασταλτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις διασποράς ψευδών ειδήσεων και πρόκλησης κινδύνου κατά της δημόσιας υγείας, επιδεικνύουν ιδιαίτερη ανοχή.



Απαιτούμε από την κυβέρνηση, το υπουργείο υγείας, την πολιτική προστασία και την επιτροπή ειδικών του υπουργείου να τοποθετηθούν άμεσα και να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τις παραπάνω αθλιότητες που στρέφονται κατά της δημόσιας υγείας, των μαχόμενων υγειονομικών, συνολικά των εργαζομένων.



Το λιγότερο που οφείλουν να κάνουν είναι να φροντίσουν για το άμεσο κατέβασμα του συγκεκριμένου βίντεο και άλλων ανάλογου περιεχομένου από τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης."

