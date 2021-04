Life

Πέθανε ο Σπύρος Γιατράς

Θλίψη για τον θάνατο του στιχουργού μεγάλων λαϊκών επιτυχιών.

"Έφυγε" από τη ζωή ο σπουδαίος στιχουργός Σπύρος Γιατράς.

Ο Σπύρος Γιατράς ήταν ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών του Στράτου Διονυσίου, του Τόλη Βοσκόπουλου, του Γιάννη Πάριου, του Θέμη Αδαμαντίδη, του Σταμάτη Γονίδη, της Πίτσας Παπαδοπούλου, του Δημήτρη Κοντολάζου, του Αντύπα, του Βασίλη Καρρά, του Νότη Σφακιανάκη, της Πάολας, του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Νίκου Οικονομόπουλου και πολλών άλλων καλλιτεχνών.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτηση του στο facebook ο Ηλίας Φιλίππου.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Γιατράς

Ο Σπύρος Γιατράς ήταν οπτικός και στιχουργός μεγάλων λαϊκών επιτυχιών.

Μεγάλωσε φτωχός ανάμεσα σε πλούσιους. Η οικογένειά του μετανάστευσε για πολλά χρόνια στην Νότιο Αφρική. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα , σε ηλικία 27 ετών, ήταν πια διπλωματούχος οπτικός , επάγγελμα που εξάσκησε και εξασκεί μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο χωρίς διακοπή, θέλοντας να είναι κοντά στον κόσμο.

«Ήμουν ένα άτακτο παιδί, ήμουν πάρα πολύ καλός μαθητής, αντιδραστικός και επειδή η επανάσταση των όπλων είναι δεύτερη πρώτα η επανάσταση της σκέψης, ήμουν επαναστάτης» είχε πει ο ίδιος για την παιδική του ηλικία.

«Δύσκολα οι γονείς μου ήταν φτωχοί άνθρωποι, αυτό με ανάγκαζε βέβαια να ξεχωρίζω το καλό από το κακό, ήταν ηθικοί άνθρωποι. Ο πατέρας μου παντρεύτηκε την μητέρα μου η οποία ήταν υπηρέτρια στο σπίτι τους. Εγώ σαν άντρας ήμουν μαμάκιας, ναι … δεν ήμουν με τον πατέρα μου».

Τα πρώτα του τραγούδια τα έγραψε σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Πιτσιλαδή. Στην συνέχεια συνεργάστηκε με άλλους σημαντικούς Έλληνες συνθέτες (Αντώνης Βαρδής , Νίκος Λαβράνος, Γιάννης Πάριος κα).

Το δίδυμο Γιατράς –Χρυσοβέργης καθόρισε αμφότερους. Ευτύχησε να συνεργαστεί με την κραταιά δισκογραφική ΜΙΝΟΣ και έτσι οι στίχοι του τραγουδήθηκαν από της μεγάλες φωνές της εποχής Στράτος Διονυσίου, Γιάννης Πάριος, Μαρινέλλα, Λίτσα Διαμάντη, Καρράς, Αδαμαντίδης, Κλωναρίδης, Ντουνιάς, Ζ.Μελάς……Αγαπημένο και πασίγνωστο «Αν δεν είχα και σένα» , «Με προδώσαν οι φίλοι μου» «Της γυναίκας η καρδιά» , «Δεν πάω πουθενά»

Τραγούδια του είπαν ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Πίτσα Παπαδοπούλου και οι Καράς, Αντύπας, Κοντολάζος, Σφακιανάκης, Πλούταρχος, Γονίδης, Κιάμος...

