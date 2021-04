Πολιτική

Μητσοτάκης - Ιερώνυμος: Συζήτηση για τη λειτουργία των Εκκλησιών το Πάσχα

Τι ζητούν οι ιεράρχες και ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το Πάσχα και τις λειτουργίες.

Ο τρόπος λειτουργίας των Ιερών Ναών και των εξωτερικών χώρων αυτών, την περίοδο του Πάσχα, με τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων, ήταν το αντικείμενο της συνομιλίας που είχαν σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.



Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εγκαινίων της επετειακής έκθεσης της Βουλής για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Η συζήτηση σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές έγινε σε καλό κλίμα δείχνοντας οτι υπάρχει πεδίο συνεννόησης κυβέρνησης-ιεραρχίας για την λειτουργία των ναών. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα από πρώτο χέρι θα μεταφέρει τις απόψεις του Πρωθυπουργού την Τρίτη στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο.



Η ιεραρχία ζητά να αυξηθεί ο αριθμός των πιστών μέσα στις εκκλησίες, η αναλογία πιστών να κατέβει ανα 15 τμ, να γίνουν κυλιόμενες θείες λειτουργίες ώστε να μπορούν περισσότεροι να εκκλησιαστούν αλλά και να εκμεταλλευτούν τα προαύλια των εκκλησιών, ώστε με μέτρα να γίνει εκεί μια μικρή περιφορά του επιταφίου, αλλά και ανήμερα την Ανάσταση να μεταλαμπαδεύσουν το αναστάσιμο φως.

Η Κυβέρνηση δεν βλέπει αρνητικά να αξιοποιηθούν οι προαύλιοι χώροι, καθώς με μάσκες και περιορισμούς ανά τετραγωνικά6 και στο προαύλιο, ενώ οι πολλαπλές λειτουργίες μέσα στην ημέρα είχαν υιοθετηθεί και τα Χριστούγεννα. Οριστικές πάντως αποφάσεις θα λάβουν οι λοιμωξιολόγοι ως τα τέλη της εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι φωνές των ειδικών που λένε "όχι" σε μαζική έξοδο το Πάσχα.





