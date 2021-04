Life

Λιάγκας - Σκορδά γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια του γιου τους (εικόνες)

Τα κεράκια σε μια εντυπωσιακή τούρτα έσβησε ο Γιάννης Λιάγκας και οι γονείς του ήταν μαζί, στο πλευρό του.

Μία ιδιαίτερη ημέρα είναι η σημερινή για την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, αφού ο γιος τους έχει γενέθλια.

Ο Γιάννης Λιάγκας κλείνει 10 χρόνια ζωής και όπως είναι λογικό οι γονείς του είναι ενθουσιασμένοι.

Το απόγευμα της Δευτέρας οι παρουσιαστές του «Πρωινού», μοιράστηκαν στα social media την εντυπωσιακή τούρτα που έσβησε ο μικρός τους.

