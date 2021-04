Κόσμος

Δίκη Τζορτζ Φλόιντ: Η ώρα της απόφασης για τη δολοφονία του

Σπάνιες οι καταδίκες αστυνομικών στις ΗΠΑ. Θα αποτελέσει εξαίρεση η άγρια δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ;

Τα μέλη του σώματος των ενόρκων στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν αποσύρθηκαν για να διαβουλευθούν κεκλεισμένων των θυρών ώστε να καταλήξουν σε ετυμηγορία για τις ευθύνες του λευκού πρώην αστυνομικού στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο δικαστής Πίτερ Κέιχιλ, καλώντας το σώμα να φανεί «απόλυτα αμερόληπτο», του ζήτησε «να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία, να τα ζυγίσει και να εφαρμόσει τον νόμο».

Ο κ. Σόβιν, πρώην μέλος της αστυνομίας στη Μινεάπολη, 45 ετών, δήλωσε αθώος για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Αντιμετωπίζει ποινή ως και 40 ετών κάθειρξης αν κριθεί ένοχος.

Οι καταδίκες αστυνομικών για φόνο είναι εξαιρετικά σπάνιες στη χώρα: συνήθως απαλλάσσονται λόγω αμφιβολιών.

