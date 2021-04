Life

Εύη Δρούτσα στο “Πρωινό”: ο Τριαντάφυλλος “έριξε κάτω” όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Τι είπε η στιχουργός για μεγάλες επιτυχίες που τραγουδιστές “αρνήθηκαν” να πουν και την μεγάλη κόντρα της με τον Γιώργο Θεοφάνους.

« Αν κάτσω να περιμένω την έμπνευση, θα πεινάσω.. δεν μπορώ να πεινάω! Μου δίνουν μια παραγγελία για ένα τραγούδι και το γράφω», είπε η στιχουργός Εύη Δρούτσα, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ανέφερε ακόμη ότι έχει προτείνει μεγάλες επιτυχίες σε τραγουδιστές, οι οποίοι τις αρνήθηκαν, όπως το τραγούδι «Παλιόκαιρος» που αρνήθηκε να τραγουδήσει η Καίτη Γαρμπή και εν συνεχεία έγινε μεγάλη επιτυχία από τον Πασχάλη Τερζή.

Η στιχουργός σημείωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερες κόντρες με συναδέλφους της στον χώρο, εκτός από μια προσωπική αντιπαράθεση με τον Γιώργο Θεοφάνους, η οποία όπως λέει ακόμη την στενοχωρεί.

Προσέθεσε ακόμη ότι έχουν προσπαθήσει να αντιγράψουν τραγούδια της και μάλιστα υπάρχουν υποθέσεις που έχουν οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη και έληξαν υπέρ της.

Η Εύη Δρούτσα αναφέρθηκε και σε πρόσωπα που απασχολούν το κοινό αυτήν την τηλεοτπική σεζόν, είτε μέσω του Survivor, είτε μέσω άλλων προγραμμάτων, κάνοντας μνεία στον Φοίβο και την Ελένη Φουρέϊρα.

Αναφερόμενη στον Τριαντάφυλλο και το ξεκίνημα του, είπε ότι με την πρώτη μεγάλη επιτυχία που του έγραψε, το τραγούδι «Βλέπω κάτι όνειρα», με το οποίο, όπως είπε, αν και πολύ νεαρός, «έριξε όλη την Ελλάδα κάτω», συμπληρώνοντας ότι ο Τριαντάφυλλος είναι και εξαιρετικός συνθέτης και μάλιστα, όπως είπε, «έγραψε τραγούδι και το είπε μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου, για να την βοηθήσει στην καριέρα της».

