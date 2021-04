Παράξενα

Απατημένος ζητά αποζημίωση από την πρώην σύζυγο και τον εραστή της

Το κινητό τηλέφωνο με τα «ένοχα μυστικά» τα ερωτικά μηνύματα στο Messenger και οι απειλές.

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε ένας 53χρονος κάτοικος Ρόδου με αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία κατά της εν διαστάσει συζύγου του και του ερωτικού της συντρόφου αιτούμενος το ποσό των 23.000 ευρώ από την πρώτη και το ποσό των 24.000 ευρώ από τον δεύτερο με παθητική ενοχή εις ολόκληρο ως προς το ποσό των 20.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αγωγή το 2018 υπέπεσε στην αντίληψη του ενάγοντος στο κινητό της συζύγου του μήνυμα ερωτικού περιεχομένου από τον δεύτερο εναγόμενο και τότε η ίδια αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Ωστόσο, το 2020 σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ενάγοντος ανακάλυψε ότι η σύζυγός του αντάλλασσε με τον δεύτερο ερωτικά μηνύματα μέσω «Messenger» οπότε και αποφάσισε να απομακρυνθεί από την συζυγική τους οικία, στην οποία όμως επέστρεψε μετά από επιμονή της συζύγου του δύο μήνες αργότερα.

Σε λιγότερο από 30 ημέρες από την επιστροφή στην οικία τους ο ενάγων διαπίστωσε ότι η σύζυγός του διατηρούσε δεύτερο κινητό τηλέφωνο στο οποίο εξακολουθούσε να διατηρεί επικοινωνία με ερωτικό περιεχόμενο με τον δεύτερο εναγόμενο αναφερόμενη μάλιστα και στις σαρκικές επαφές τους οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί του τα τελευταία δύο χρόνια περίπου.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ενάγοντος και αφού είχε περιέλθει σε οριστική ρήξη με την εν διαστάσει σύζυγό του σε μία φραστική αντιπαράθεση που είχαν ο ίδιος ως «απατημένος» σύζυγος την επέκρινε για την επιλογή της ενώ εκείνη του γνωστοποίησε ότι ο νέος της σύντροφος γνωρίζει πολεμικές τέχνες και ότι αν δεν σταματούσε θα «τον έστελνε να τον κανονίσει».

Πράγματι, σύμφωνα με όσα διατείνεται ο ενάγων την ίδια κιόλας ημέρα η σύζυγός του πραγματοποίησε την απειλή της. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε ο δεύτερος εναγόμενος στο σημείο όπου ο ενάγων πήγαινε το καθιερωμένο του περπάτημα με τον φίλο του, του έριξε γροθιά ρίχνοντάς τον βίαια στο πεζοδρόμιο και πέφτοντας από πάνω του συνέχισε να τον γρονθοκοπεί μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του ενώ ο φίλος του προσπαθούσε μάταια να τον τραβήξει από πάνω του καθώς ο εναγόμενος είναι ιδιαίτερα σωματώδης.

Μάλιστα ο ενάγων πέρα από το τραύμα, τον μώλωπα και τις εκδορές που υπέστη του έγινε και συρραφή με 7 ράμματα ενώ μέχρι σήμερα ταλανίζεται με την όρασή του.

Επιπλέον τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο ενάγων ισχυρίζεται ότι με αφορμή την αγωγή διαζυγίου που επέδωσε στην εν διαστάσει σύζυγό του δέχθηκε τηλεφώνημα με απόκρυψη αριθμού κατά το οποίο ο δεύτερος εναγόμενος τον εξύβρισε και τον απείλησε ότι θα τον «σακατέψει» αν αναφέρει το όνομά του στο δικαστήριο.

Όλα τα ανωτέρω προσέβαλαν την προσωπικότητα του ενάγοντος με τη διατάραξη της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής του ατομικότητας προκαλώντας του σωματικό πόνο, φόβο και ανησυχία, κλονισμό της ψυχικής του υγείας και της πνευματικής του ηρεμίας αλλά και αίσθημα απαξίωσης και ντροπής.

Για τους λόγους αυτούς ο ενάγων αιτείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν η μεν πρώτη το συνολικό ποσό των 23.000 ευρώ, ο δε δεύτερος το συνολικό ποσό των 24.000 ευρώ εκ των οποίων με παθητική ενοχή εις ολόκληρον ως προς το ποσό τον 20.000 ευρώ που αφορά στην ενιαία βλάβη που υπέστη από τον ξυλοδαρμό.

