Life

Ο ΑΝΤ1 στηρίζει το σπουδαίο έργο της “Φλόγας” φέτος το Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γίνε μέρος της αλυσίδας αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 και στήριξε τα παιδιά και τις οικογένειές τους στη δύσκολη μάχη που δίνουν, για να βγουν νικητές.

Ο ΑΝΤ1, πάντα με το βλέμμα στραμμένο σε εκείνους που έχουν ανάγκη, επιστρατεύει και φέτος τη δύναμή του ως Μέσο, για καλό σκοπό. Στο παρελθόν, έχει στηρίξει επανειλημμένα τις δράσεις, τις ανάγκες και το σπουδαίο έργο ιδρυμάτων και οργανισμών που μάχονται καθημερινά για να κάνουν τη διαφορά σε μια κοινωνία που καλείται να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Ο ΑΝΤ1, έχοντας ως επίκεντρο των δράσεών του το παιδί και ως σταθερές αξίες του την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, είναι δίπλα σε φορείς που μοιράζονται το όραμά του για ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Κάθε χρόνο, 350 παιδιά στην Ελλάδα και 15.000 παιδιά έως 15 χρονών στην Ευρώπη νοσούν από καρκίνο. Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της Ιατρικής, τα περισσότερα παιδιά μπορούν να ιαθούν με εξειδικευμένη θεραπεία. Γι’ αυτόν τον λόγο ο ΑΝΤ1, φέτος το Πάσχα, αναλαμβάνει να στηρίξει, μέσω του προγράμματος «Κάνε την αγάπη πράξη», τα παιδιά και τις οικογένειές τους που φιλοξενούνται στα Σπίτια της «Φλόγας» (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια) και δίνουν τον αγώνα τους απέναντι στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Από τις 18 Απριλίου έως και τις 4 Μαΐου, κάλεσε κι εσύ στο 19813 από σταθερό ή κινητό για να κρατήσουμε τη Φλόγα αναμμένη και να κάνουμε όλοι μαζί την αγάπη πράξη (Χρέωση 2,60€/κλήση όταν πραγματοποιούνται από σταθερό και με 2,48€/κλήση όταν πραγματοποιούνται από κινητό και το αναλογούν τέλος κινητής τηλεφωνίας).

Γίνε μέρος της αλυσίδας αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 και στήριξε μαζί μας τα παιδιά και τις οικογένειές τους στη δύσκολη μάχη που δίνουν, για να βγουν νικητές. Γιατί στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη, υπάρχει όμως έγκαιρη διάγνωση. Γιατί η σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης διαλύει τις προκαταλήψεις. Γιατί εσείς κι εμείς… Κάνουμε την Αγάπη Πράξη!

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας «Κάνε την Αγάπη Πράξη»

Ο ΑΝΤ1, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Κάνε την αγάπη πράξη», αναλαμβάνει εμπράκτως να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους, με κύριο μέλημά του ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Κινητοποιείται και υποστηρίζει δράσεις, με στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, έχοντας ως σημείο αναφοράς την προσφορά βοήθειας στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, με επίκεντρο το παιδί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΑΝΤ1, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.antenna.gr/kanetinagapipraxi/

Λίγα Λόγια για τη «Φλόγα»

Η Φλόγα είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονιών Παιδιών με καρκίνο. Αριθμεί 39 χρόνια δυναμικής παρουσίας, εκπροσωπεί χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, ενώ αποτελείται και εκπροσωπείται μόνο από εθελοντές γονείς παιδιών που νόσησαν από καρκίνο. Σήμερα, η Φλόγα έχει καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των ογκολογικών τμημάτων των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.

Επιγραμματικά το έργο της:

Παρέχει δωρεάν φιλοξενία σε 50 οικογένειες παιδιών και εφήβων απ’ όλη την Ελλάδα για όσο διάστημα είναι υποχρεωμένες να παραμείνουν στην Αθήνα για τη θεραπεία των παιδιών τους στα Ογκολογικά Τμήματα των δύο Παιδιατρικών Νοσοκομείων της Αθήνας που στεγάζονται στο κτήριο της ΕΛΠΙΔΑΣ και Νοσοκομεία ενηλίκων. Εφαρμόζει το πρόγραμμα «Νοσηλεία στο σπίτι» για τα παιδιά που κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και το έχουν ανάγκη. Χρηματοδοτεί την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού στα περισσότερα τμήματα των δύο νοσοκομείων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού, την πρόσληψη ιατρών και άλλου προσωπικού υποστήριξης στα Ογκολογικά τμήματα, ενώ η ίδρυση και λειτουργία του μοναδικού στην Ελλάδα Ακτινοθεραπευτικού Παίδων στο Νοσοκομείο Π.&.Α. Κυριακού οφείλεται στον αγώνα των γονιών της Φλόγας. Στηρίζει τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες και χρηματοδοτεί πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις για τα παιδιά, στις περιπτώσεις που τις προτείνουν οι θεράποντες ιατροί και δεν τις καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρηματοδοτεί τη συμμετοχή της χώρας μας στην καθιέρωση και διενέργεια των «Διεθνών Συνεργατικών Πρωτοκόλλων Θεραπείας». Προσπαθεί με κάθε τρόπο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους: 75 παιδιά ταξιδεύουν με έξοδα της Φλόγας κάθε καλοκαίρι στις θεραπευτικές κατασκηνώσεις Barretstown στην Ιρλανδία και Dynamo την Ιταλία. Προσπαθεί να πληροφορήσει σωστά το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και να διαλύσει τις προκαταλήψεις.

https://www.floga.org.gr/





Ειδήσεις σήμερα:

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές

Ο καιρός την Κυριακή των Βαΐων: Βροχές και μποφόρ (χάρτες)

Ινδονησία: τραγωδία με υποβρύχιο σε βάθος 850 μέτρων