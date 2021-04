Κοινωνία

Κορονοϊός - Νίκαια: Συλλήψεις για πλαστές βεβαιώσεις σε αποκλειστικές νοσοκόμες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις γυναίκες στα χέρια της αστυνομίας. Πώς πιάστηκαν να ανταλλάζουν πλαστές βεβαιώσεις covid.

Πλαστές βεβαιώσεις μοριακών τεστ για τον κορονοϊό πωλούσε σε γυναίκες που εργάζονται ως αποκλειστικές σε νοσοκομεία μία 31χρονη, η οποία συνελήφθη στη Νίκαια μαζί με δύο άλλες γυναίκες για πλαστογραφία πιστοποιητικού και παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών κατ' εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, μια 51χρονη προσπάθησε να εισέλθει σε Νοσοκομείο στην περιοχή της Νίκαιας, ως συνοδός ασθενή που νοσηλευόταν, επιδεικνύοντας βεβαίωση αρνητικού μοριακού τεστ, με τα στοιχεία 45χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν μαζί της στο νοσοκομείο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, τις συνέλαβαν και όπως διαπιστώθηκε προανακριτικά την επίμαχη βεβαίωση την είχαν προμηθευτεί από την 31χρονη κατηγορούμενη. Στη συνέχεια, αστυνομικοί εντόπισαν την 31χρονη και την συνέλαβαν την στιγμή που παρέδιδε στην 51χρονη πλαστή βεβαίωση, έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Όπως εξακριβώθηκε, η 31χρονη κατηγορούμενη κατάρτιζε πλαστές βεβαιώσεις αρνητικών αποτελεσμάτων μοριακoύ και rapid test για τον COVID-19 και τις πωλούσε, έναντι του ποσού των 10 ευρώ, σε γυναίκες, προκειμένου αυτές να τις χρησιμοποιήσουν για να εισέλθουν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για να εργασθούν ως συνοδοί ασθενών.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.