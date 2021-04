Πολιτική

“Ηνίοχος 21” - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τις ένοπλες δυνάμεις της

Μέρος της πολυεθνικής διακλαδικής άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ 21» παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός. Δείτε φωτογραφία από τότε που υπηρετούσε στην 111 Πτέρυγα Μάχης, πριν από 29 χρόνια.

Τις πολυσχιδείς δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και επτά συμμάχων της χώρας μας είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Αεροπορική Βάση της Ανδραβίδας ώστε να παρακολουθήσει μέρος της πολυεθνικής διακλαδικής άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ 21».

Ο Πρωθυπουργός, μαζί με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά το αξιόμαχο και την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας. Χαιρέτισε τη στρατιωτική εκπροσώπηση των φίλων χωρών και παρακολούθησε εντυπωσιακές υπερπτήσεις και ελιγμούς των μαχητικών αεροσκαφών. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τον χώρο όπου φιλοξενούνται τα πληρώματα που συμμετέχουν στην άσκηση ενώ δέχτηκε ως δώρο ένα τζάκετ με τα διακριτικά της φετινής άσκησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απένειμε επίσης βραβεία στους δύο πρωτεύσαντες στη Μικτή Σειρά Σχολής Όπλων Τακτικής για τα έτη 2019 και 2020, Σμηναγούς Χρήστο Πετρόπουλο και Γεώργιο Κοντοφάκα, καθώς και στον Σμηναγό Αναστάσιος Ανδρονιδάκης, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του Best Warrior στο NATO/TLP 2020.

«Η Ελλάδα αποτελεί θεμέλιο σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Αποτελεί πρωταγωνιστή στις αναμετρήσεις, αλλά και στις συζητήσεις. Στην αμυντική αποτροπή, αλλά και στην ειρηνική καταλαγή. Με το εθνικό συμφέρον και το Διεθνές Δίκαιο μόνιμες πυξίδες της», τόνισε στη δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα πάντοτε θα προωθεί μία θετική ατζέντα, έχοντας ως θεμέλιο τις κοινές αξίες, τη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, τους κανόνες καλής γειτονίας και τον αμοιβαίο σεβασμό που θα πρέπει πάντα να διέπει τις σχέσεις μεταξύ σύγχρονων χωρών. Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Αντιμετωπίζουμε ένα νέο σύνολο απειλών. Ο κόσμος μας είναι εξαιρετικά περίπλοκος και η γειτονιά μας, δυστυχώς, γίνεται πιο ασταθής», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της και να αναβαθμίζει τις ένοπλες δυνάμεις της», πρόσθεσε.

Η ετήσια άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ» αντανακλά άλλωστε τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης και τη στενή συνεργασία της με πολλές χώρες της περιοχής, με σκοπό την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της ειρήνης.

Η άσκηση λαμβάνει χώρα σε όλο του εύρος του FIR Αθηνών με τη συμμετοχή μαχητικών Rafale και Mirage 2000D από τη Γαλλία, F-16 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, F/A 18 Hornet από την Ισπανία, και F-15 και F-16 από το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει F-16, drones τύπου MQ-9 και ιπτάμενο τάνκερ τύπου KC-135. Ο Καναδάς λαμβάνει μέρος με σύστημα CGI - Air Weapon Managers, ενώ η Κύπρος έχει στείλει ελικόπτερο AW 139. Πέντε ακόμα χώρες συμμετέχουν ως παρατηρητές: η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία.

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με κάθε τύπο μαχητικού που διαθέτει στον στόλο της (F-16, M-2000, M-2000-5, F-4), μέσα αντιαεροπορικής προστασίας, όργανα ηλεκτρονικού πολέμου και Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα. Το Πολεμικό Ναυτικό λαμβάνει μέρος με φρεγάτες, Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων, κανονιοφόρους, πλοία γενικής υποστήριξης, ελικόπτερα και Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων.Ο Στρατός Ξηράς έχει διαθέσει τμήματα Κ/Β HAWK, μηχανοκίνητα τμήματα πεζικού και τεθωρακισμένων, επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Apache και μεταφορικά ελικόπτερα CH-47D Chinook.

Ένας χαιρετισμός με ιστορία 29 ετών

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψή του στην Ανδραβίδα, ο Πρωθυπουργός είχε μια σύντομη αλλά πολύ θερμή συνομιλία με τους πιλότους που υπηρετούν στην 347 μοίρα της 111 πτέρυγα Μάχης, στον Αλμυρό Μαγνησίας, εκεί όπου πριν από 29 χρόνια (στην 111 Πτέρυγα Μάχης και στην 346 τότε μοίρα) ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρέτησε το σύνολο της στρατιωτικής του θητείας.

Όπως σχολίασε ο ίδιος, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε αλλά αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το φρόνημα, η αυταπάρνηση και η αίσθηση του καθήκοντος με την οποία οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας υπηρετούν την Πατρίδα.

Την άσκηση παρακολούθησαν, μαζί με τον Πρωθυπουργό, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνης Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Geoffrey Pyatt και τους πρέσβεις των υπόλοιπων χωρών που έλαβαν μέρος, όπως και των χωρών - παρατηρητών.

