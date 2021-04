Πολιτική

“Ηνίοχος”: εντυπωσιακή άσκηση με τη συμμετοχή ξένων μαχητικών (εικόνες)

Εκατό μαχητικά από την Ελλάδα και άλλες έξι χώρες έχουν συγκεντρωθεί στην Ανδραβίδα. Δείτε εντυπωσιακές εικόνες!

Του Χρήστου Μαζανίτη

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την μεγάλη πολυεθνική άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, με την ονομασία "Ηνίοχος".

Εκατό μαχητικά από την Ελλάδα και άλλες έξι χώρες έχουν συγκεντρωθεί στην Ανδραβίδα. Για πρώτη φορά στην άσκηση "Ηνίοχος" συμμετείχαν Ισπανοί πιλότοι με μαχητικά F-18.

Τα γαλλικά Rafale με τα αμερικανικά F-16 και εκείνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων “έσκισαν” τους αιθέρες του Αιγαίου από άκρη σε άκρη.

Για πρώτη φορά σε πολυεθνική άσκηση πραγματοποιήθηκε “elephant walk”, όπως λέγεται στην αεροπορική ορολογία. 33 αεροσκάφη τροχοδρόμησαν ταυτόχρονα κι εν συνέχεια πήραν ανά τριάδες θέση απογείωσης.

Ο “Ηνίοχος” διαρκεί 10 ημέρες και ολοκληρώνεται στις 22 Απριλίου.

