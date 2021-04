Πολιτική

“Ηνίοχος 21”: Ο Μητσοτάκης στην Ανδραβίδα (εικόνες)

Η άσκηση "Ηνίοχος 21" λαμβάνει χώρα σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, της πολυεθνικής άσκησης μεσαίας κλίμακας "Ηνίοχος 21" στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, έφτασε στην Ανδραβίδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το «παρών» στην άσκηση δίνουν, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, πρέσβεις, ακόλουθοι Άμυνας αλλά και επικεφαλής στρατιωτικών επιτελείων από τις χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση.

Η άσκηση "Ηνίοχος 21", η οποία ξεκίνησε στις 12 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 22 Απριλίου, λαμβάνει χώρα σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών -από την Κέρκυρα έως το Καστελλόριζο και από τη Θράκη έως την Κρήτη- με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ελληνική συμμετοχή

H Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει στην άσκηση με το σύνολο των τύπων μαχητικών αεροσκαφών (F-16, Mirage 2000, Mirage 2000-5, F-4) που διαθέτει καθώς και με μέσα αντιαεροπορικής προστασίας, ηλεκτρονικού πολέμου και μη επανδρωμένα αεροχήματα.

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει με φρεγάτες, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, κανονιοφόρους, πλοία γενικής υποστήριξης, ελικόπτερα και αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων.

Ο Στρατός Ξηράς συμμετέχει με τμήματα Κ/Β Hawk, μηχανοκίνητα τμήματα Πεζικού και Τεθωρακισμένων, επιθετικά ελικόπτερα AH-64 και μεταφορικά ελικόπτερα CH-47D.

Η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας λαμβάνει μέρος με δυνάμεις για τη διεξαγωγή αποστολών υποστήριξης αεροπορικών επιχειρήσεων GAA (Ground Air Assisted Interdiction), CAS (Close Air Support), CCA (Close Combat Attack), με προσωπικό εκπαιδευμένο σε διαδικασίες τερματικής καθοδήγησης πυρών JTAC, σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή χερσαίων αλμάτων ελεύθερης πτώσης και θαλάσσιων αλμάτων στατικού ιμάντα.

Οι ξένες χώρες

Στην άσκηση συμμετέχουν, επίσης, η Γαλλία με μαχητικά αεροσκάφη Rafale και Mirage 2000, οι ΗΠΑ με F-16, MQ-9, KC-135, το Ισραήλ με F-15 και F-16, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με F-16, ο Καναδάς με Air Weapon Managers - GCI, η Ισπανία με F/A - 18 Hornet καθώς και η Κύπρος με ελικόπτερο τύπου AW 139.

Παρατηρητές είναι η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, διεξάγονται επιθετικές επιχειρήσεις αντεπίθεσης, αμυντικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αντεπίθεσης επιφανείας με τη συνδρομή της αεροπορικής δύναμης σε χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις, αποστολές αναγνώρισης, αποστολές έρευνας και διάσωσης μάχης, αποστολές εναντίον χρονικά ευαίσθητων στόχων (Time Sensitive Target), επιχειρήσεις άμεσης καταστολής στόχων - υποστήριξης, επιχειρήσεις επιθετικής σάρωσης (High Value Airborne Asset) αλλά και επιχειρήσεις υποστήριξης (Slow Mover).





