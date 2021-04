Οικονομία

ΥΠΟΙΚ - Φορολογικές δηλώσεις: αλλαγές σε τεκμήρια, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ενοίκια και αποδείξεις

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνει νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί την Τετάρτη.

"Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη αντίληψη των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, προχωρούν σε νέες θεσμικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της φορολογικής ελάφρυνσης και της διευκόλυνσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη", αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, "σε νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί αύριο, Τετάρτη, περιλαμβάνονται:

Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η παροχή έκπτωσης 3% για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει από αυτή καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, με την καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων. Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

Η μη επιβολή, στους πληττόμενους υπόχρεους και στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Η πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.

Η παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.

Το παραπάνω πλέγμα ρυθμίσεων συμβάλλει, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για όσους επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Η Κυβέρνηση στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία και την οικονομία, ώστε να βγουν όρθιες από την παρούσα δοκιμασία και να ανακάμψουν το ταχύτερο δυνατό."

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αποκάλυψε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εργασίας μέτρα για την ενίσχυση των μακροχρόνια ανέργων αλλά και των εργαζόμενων εποχικά στον Τουρισμό.

Ερωτηθείς για τα τεκμήρια διαβίωσης, είπε ότι παρότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και δεν θα πληρώσουν άδικους φόρους.

