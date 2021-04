Τεχνολογία - Επιστήμη

Self Tests για κορονοϊό: “Μπλόκο” στον διαγωνισμό για τη δεύτερη παρτίδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προσφυγές εταιρειών οδηγούν σε “μπλόκο” στην δεύτερη διαδικασία του διαγωνισμού των αυτοδιαγνωστικών τεστ.​

Του Τάσου Τέλλογλου

Μια εταιρεία που αντιπροσωπεύει κινέζικο self test έχει στραφεί εναντίον μίας άλλης εταιρείας που έχει επιλεγεί και προσφέρει τα ίδια τεστ αλλά 0,30 ευρώ φθηνότερα.

Η πρώτη εταιρεία έχει προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και λέει ότι η εταιρεία που έχει πάρει την ανάθεση, όχι κατ’ ευθείαν από το εργοστάσιο αλλά από έναν ενδιάμεσο, δεν έχει την έγκριση του εργοστασίου.

Αυτή είναι η πρώτη προσφυγή, γιατί θα ακολουθήσει και μία δεύτερη - σύμφωνα με πληροφορίες - από άλλη εταιρεία που υποστηρίζει ότι ένας άλλος μειοδότης στον δεύτερο διαγωνισμό, κατέθεσε εκπρόθεσμα την προσφορά του.

Αν συμβεί αυτό, δημιουργεί ένα πρόβλημα να υπάρχουν τα τεστ εγκαίρως για το Πάσχα. Αυτή η εβδομάδα καλύπτεται από τον πρώτο διαγωνισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προκηρύξει και έναν τρίτο διαγωνισμό, ώστε να αποφύγει αυτόν τον “σκόπελο”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Σύλληψη για κατασκοπεία

EMA για εμβόλιο Johnson & Johnson: “Πράσινο φως” για την χορήγηση του

Μητσοτάκης για European Super League: οι φίλαθλοι δεν θα το αποδεχτούν