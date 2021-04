Κοινωνία

Lockdown: ο οδικός χάρτης της χαλάρωσης μετά το Πάσχα στα μπαλκόνια

Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων. Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα. Βήμα βήμα η άρση των μέτρων. Πότε ανοίγει η εστίαση και τα σχολεία.

Αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται να ανοίξουν τελικά οι "βαλβίδες" αποσυμπίεσης για την κοινωνία. Έτσι, οι Έλληνες θα κάνουν Πάσχα σε μπαλκόνια, αυλές και πιλοτές για δεύτερη χρονιά, καθώς οι ελπίδες για μαζική έξοδο εξανεμίζονται.

Η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής, αλλά και του αριθμού των διασωληνωμένων, ήταν τα δεδομένα που μπλόκαραν τις μετακινήσεις από νομό σε νομό. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι για μια μικρή ανάσα στα χωριά το Πάσχα δεν πρέπει να θυσιαστεί η επαναλειτουργία των σχολείων και της εστίασης.

Κρίσιμη είναι η σημερινή συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Οι ανακοινώσεις αναμένονται, εκτός απροόπτου, το απόγευμα. Στην ατζέντα των λοιμωξιολόγων θα τεθούν και οι διαδημοτικές μετακινήσεις για τις ημέρες των εορτών, ο αριθμός ατόμων γύρω από το πασχαλινό τραπέζι, ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς και η απελευθέρωση του λιανεμπορίου.

Εντός της ημέρας αναμένεται και μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τους πολίτες για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των μέτρων.

Σε συμφωνία κατέληξε πάντως χθες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σχετικά με τις διαδικασίες και τα ωράρια για τις λειτουργίες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όλοι οι Ιεροί Ναοί θα παραμένουν ανοικτοί για τους πιστούς σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες, οι οποίες μετατίθενται κατά μισή ώρα νωρίτερα, στις 6.30 μ.μ. τα βράδια από την Κυριακή των Βαΐων έως την Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη στις 5.30 μ.μ. και την Μεγάλη Παρασκευή στις 6.00 μ.μ.

Ως προς την Ακολουθία της Αναστάσεως, η Ιερά Σύνοδος έλαβε σοβαρά υπ’ όψη τους ισχύοντες περιορισμούς της κυκλοφορίας και επιθυμώντας την καλύτερη ποιμαντική εξυπηρέτηση των πιστών, οι οποίοι δεν πρέπει επ’ ουδενί να στερηθούν την συμμετοχή στην χαρά της Αναστάσεως, απεφάσισε ομόφωνα κάνοντας χρήση της Οικονομίας της Εκκλησίας, όπως φανερώνεται στην πλούσια παράδοσή Της, την προσαρμογή της ώρας τελετής της Αναστάσεως στις 9.00 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου. Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο των Ιερών Ναών, σύμφωνα με την παράδοση, και θα ακολουθήσει η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία εντός του Ιερού Ναού.

Ανάσες αναμένονται μετά το Πάσχα, όταν το άνοιγμα του τουρισμού θα βάλει πιθανότατα τέλος στα sms για τις μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, μετά τις 5 Μαΐου τα καταστήματα λιανικής αναμένεται να υποδέχονται πελάτες ελεύθερα, ενώ την ίδια εβδομάδα, αναμένεται να επαναλειτουργήσει η εστίαση, μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μετά τις 10 Μαΐου αναμένεται το άνοιγμα όλων των βαθμίδων των σχολείων και στις 14 Μαΐου το άνοιγμα του τουρισμού.