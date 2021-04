Συνταγές

Συνταγή για εύκολα ψωμάκια από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτά τα ψωμάκια θα τα λατρέψετε γιατί είναι εύκολα, γρήγορα και απολαυστικά! Δείτε τη συνταγή του Πέτρου Συρίγου!

Την πιο εύκολη και γρήγορη συνταγή για αφράτα ψωμάκια ετοίμασε σήμερα ο σεφ της εκπομπής "Tο Πρωινό", για να συνοδεύσετε τα γεύματά σας!

Η συγκεκριμένη συνταγή, που είναι σίγουρο ότι θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους, δεν χρειάζεται παρά λίγα λεπτά, ενώ όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος τα υλικά είναι απλά και βρίσκονται σε κάθε σπίτι.

Παράλληλα, μπορείτε να προσθέσετε φέτα, θυμάρι ή οτιδήποτε άλλο θελήσετε.

Τα υλικά της συνταγής:

550 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κ.γλ. αλάτι

1 μπύρα 330ml

1 κ.σ. ελαιόλαδο

θυμάρι προαιρετικά

τυρί φέτα προαιρετικά

Δείτε βήμα - βήμα πώς μπορείτε να φτιάξετε τα πιο απολαυστικά ψωμάκια:

Μπαρτσελόνα - Μέσι: νέο διετές συμβόλαιο;

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές