Λονδίνο: Εκκενώθηκε σταθμός τρένου

Η αστυνομία κλήθηκε να ερευνήσει πληροφορίες για ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τρένο.

(εικόνα αρχείου)

Ο σταθμός της Γέφυρας του Λονδίνου (London Bridge) στο κεντρικό Λονδίνο.άνοιξε και πάλι σήμερα το απόγευμα μετά την εκκένωσή νωρίτερα του ενόσω η αστυνομία ερευνούσε πληροφορίες για ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τρένο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters.

Η αστυνομία κλήθηκε στον πολυσύχναστο συγκοινωνιακό κόμβο στις 11:33 ώρα Γκρίνουιτς έπειτα από πληροφορίες για ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τρένο, ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών.

Ο σταθμός έκλεισε για προληπτικούς λόγους ενόσω ειδικοί αξιωματικοί αξιολογούσαν το αντικείμενο.

Οι σιδηροδρομικές εταιρίες Southern και Southeastern ανέφεραν στο Twitter ότι τα τρένα δεν σταματούσαν στον σταθμό, έναν από τους πιο πολυσύχναστους στο Λονδίνο.

"Όλες οι γραμμές αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σύντομα αφού οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίσουν ένα συμβάν στη Γέφυρα του Λονδίνου", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Southern.

