Ευρωκλινική Αθηνών: Πρωτοποριακή επέμβαση σπονδυλοδεσίας με χρήση ενδοσκοπίου

Ο ασθενής έφυγε περπατώντας από το θεραπευτήριο, μετά από λίγες ώρες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση από τον Όμιλο Ευρωκλινικής:

«Στην Ευρωκλινική Αθηνών πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενδοσκοπική σπονδυλοδεσία σε ασθενή 54 ετών με πρόβλημα σπονδυλολίσθησης Ο3-Ο4 και αδυναμία αριστερού τετρακεφάλου. Η επέμβαση, η οποία αποτελεί ότι πιο σύγχρονο στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης, πραγματοποιήθηκε από τον Δημήτριο Παπαγεωργίου, Διευθυντή Νευροχειρουργό, Υπεύθυνο Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Νευροχειρουργικής Ευρωκλινικής Αθηνών με τον ασθενή να παίρνει εξιτήριο και να φεύγει περιπατητικός την επόμενη ημέρα του χειρουργείου.

Η συγκεκριμένη τεχνική αποτελεί το gold standard της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής για επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας, καθώς η επέμβαση πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ενδοσκοπίου και μέσω δερματικών τομών της τάξεως του ενός εκατοστού. Σε αντίθεση με τις έως τώρα «ανοιχτές» τεχνικές σπονδυλοδεσίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια αίματος, μεγάλο χρόνο νοσηλείας και αποκατάστασης, καθώς και πιθανότητες επιπλοκών, η χρήση του ενδοσκοπίου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή.

Μέσω του ενδοσκοπίου επιτυγχάνεται η διατήρηση της ακεραιότητας των παρασπονδυλίων μυών και της φυσιολογικής ανατομίας, ο ασθενής δεν χάνει αίμα κατά την διάρκεια του χειρουργείου, κινητοποιείται την ίδια ημέρα, μπορεί να εξέλθει από την κλινική την επομένη του χειρουργείου και ο χρόνος αποκατάστασης είναι σημαντικά μικρότερος έναντι των υπολοίπων τεχνικών. Επίσης, λόγω του ελάχιστα επεμβατικού της μεθόδου, ο κίνδυνος επιπλοκών είναι μηδαμινός και η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Ο Διευθυντής Νευροχειρουργός, Δημήτριος Παπαγεωργίου, ανέφερε σχετικά: “Η ενδοσκοπική σπονδυλοδεσία αποτελεί την τεχνική εκλογής στα σημαντικότερα Κέντρα Νευροχειρουργικής του εξωτερικού, καθώς μπορούμε να στοχεύσουμε ακριβώς στο πρόβλημα του ασθενούς, διορθώνοντάς το, χωρίς να προκαλέσουμε βλάβες στους γύρω φυσιολογικούς ιστούς, μειώνοντας έτσι δραστικά τον χρόνο αποκατάστασής του και τον κίνδυνο επιπλοκών”».

