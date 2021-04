Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ράπτη: Πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ψυχικής υγείας (βίντεο)

Ποιες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

«Τον τελευταίο χρόνο η κοινωνία μας δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία και όλοι έχουμε βιώσει το άγχος, την ανασφάλεια και τον φόβο», είπε η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό.

«Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω του lockdown επηρεάζουν αρνητικά τον ψυχισμό των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και καταγωγής», σημείωσε, συμπληρώνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα που προκύπτει από την ανησυχία για την οικονομική κατάσταση κάθε νοικοκυριού.

Παράλληλα, σημείωσε πως οι υγειονομικοί που δίνουν τη “μάχη” από την “πρώτη γραμμή” είναι καταβεβλημένοι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Το Υπουργείο Υγείας, παράλληλα με τον αγώνα που δίνει για τη διαχείριση της πανδημίας, έχει δώσει βαρύτητα στη φροντίδα των ψυχικά πασχόντων, υπογράμμισε η κ. Ράπτη. Είπε πως έχουν εμβολιαστεί 2.200 ασθενείς και προσωπικό ψυχιατρικών νοσοκομείων και των γενικών νοσοκομείων σε 152 δομές του ΕΣΥ, καθώς και 6.292 ασθενείς και εργαζόμενοι σε 150 μονάδες υγείας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Υπενθυμίζοντας τη λειτουργία του “10306” για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλο το 24ωρο, η Υφυπουργός Υγείας συμπλήρωσε πως υλοποιείται ένα ειδικό πρόγραμμα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και τις οικογένειες τους. Έχουν δοθεί tablets για την υποστήριξη των ασθενών στα νοσοκομεία, ενώ έχουν προσληφθεί 92 επαγγελματίες ψυχικής υγείας το τελευταίο τρίμηνο.

Η κ. Ράπτη ανακοίνωσε επίσης μία νέα πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ένα διεθνές Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών, με έδρα της Νέα Υόρκη, για την ανάπτυξη ενός 5ετούς επιστημονικού προγράμματος με αντικείμενο την ψυχική στήριξη παιδιών και εφήβων.

«Σύνθημα μας είναι “κανείς μόνος του στην πανδημία, κανείς μόνος του και μετά”», υπογράμμισε η Υφυπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ενημέρωση για την πορεία της εξάπλωσης κορονοϊού και το πρόγραμμα εμβολιασμών από τους Βασίλη Κικίλια, Ζωή Ράπτη, Μάριο Θεμιστοκλέους:

