Ινδονησία: Θρίλερ με υποβρύχιο που αγνοείται

Πότε έχασε την επαφή με το υποβρύχιο το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδονησίας. Που εντοπίστηκε πετρελαιοκηλίδα.

Μια πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε στη ζώνη όπου το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδονησίας έχασε την επαφή με ένα υποβρύχιο, στα ανοιχτά του Μπαλί, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Γύρω στις 7, τοπική ώρα, ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε μια πετρελαιοκηλίδα στο σημείο όπου είχε καταδυθεί το υποβρύχιο, ανέφερε η ανακοίνωση αυτή.

Νωρίτερα, το Πολεμικό Ναυτικό έκανε γνωστό ότι αναζητά ένα υποβρύχιο, με 53μελές πλήρωμα, με το οποίο έχασε την επαφή νωρίς σήμερα το πρωί, μετά τη συμμετοχή του σε ασκήσεις, στη θαλάσσια ζώνη ανοιχτά του Μπαλί. Το υποβρύχιο KRI Nanggala 402 βρισκόταν σε βάθος 700 μέτρων, στα βόρεια του νησιού, σύμφωνα με τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, Χάντι Τζατζάντο. Μετά τις 3 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (21.00 της Τρίτης, ώρα Ελλάδας) δεν υπήρξε καμία επαφή του με τη βάση του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Τζούλιους Βιτζοτζόνο. «Γνωρίζουμε αυτήν τη ζώνη, αλλά έχει αρκετό βάθος», πρόσθεσε.

Η Ινδονησία ζήτησε διεθνή βοήθεια και πολλές χώρες, όπως η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία και η Ινδία, δήλωσαν πρόθυμες να συμμετάσχουν στις έρευνες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η Ινδονησία διαθέτει συνολικά πέντε υποβρύχια, γερμανικής και νοτιοκορεατικής κατασκευής. Το KRI Nanggala 402 κατασκευάστηκε το 1978 και αργότερα εκσυγχρονίστηκε.

