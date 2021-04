Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για Πάσχα στον ΑΝΤ1: Ανάσταση με διπλές μάσκες και 10 μέτρα απόσταση (βίντεο)

Τι είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για το οικογενειακό τραπέζι το Πάσχα και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, διευκρίνισε πως η αρμόδια υγειονομική επιτροπή εισηγείται και η Κυβέρνηση είναι αυτή που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις, προσθέτοντας όμως, πως ίδια μιλούσε για την αναγκαιότητα αυτών των μέτρων εδώ και πολύ καιρό,

Η κυρία Παγώνη, τόνισε ότι αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, είναι να κάνουμε Πάσχα μόνο με την οικογένεια μας ασχέτως ατόμων και ότι αν πάμε στην Ανάσταση, να το κάνουμε φορώντας διπλές μάσκες και κρατώντας απόσταση 10 μέτρων.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, ζήτησε να κάνουμε αυτά που πρέπει το Πάσχα για να βγούμε από την περιπέτεια και συμπλήρωσε πως άλλωστε, αυτό το Πάσχα είναι καλύτερο από το περσινό στο οποίο οι απαγορεύσεις ήταν περισσότερες.

Επίσης, αναφερόμενη στα κορονοπάρτι και το συγχρωτισμό σε δημόσιους χώρους, τόνισε ότι καταλαβαίνει τη νεολαία η οποία είναι κλεισμένη μέσα εδώ και 1 χρόνο με ελάχιστα διαλλείματα, αλλά πλέον θα έχει σε λίγες μέρες τη δυνατότητα να πιεί ένα καφέ ή ένα ποτό σε μαγαζιά, με το άνοιγμα της Εστίασης.

