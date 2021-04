Πολιτική

Έβρος: Τούρκοι αντικαθεστωτικοί πέρασαν στην Ελλάδα μέσω ποταμού

Πρόκειται για επτά άνδρες, οι οποίοι εντοπίστηκαν από παρατηρητές της ΕΛ.ΑΣ.

Επτά Τούρκοι αντικαθεστωτικοί πέρασαν με φουσκωτή λέμβο τον ποταμό Έβρο νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22 Απριλίου, ζητώντας πολιτικό άσυλο από την Ελλάδα.

Οι επτά άνδρες, εντοπίστηκαν από παρατηρητές της ΕΛ.ΑΣ. και άμεσα έφθασε στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Συνοριακών Φυλάκων Φερών, προχωρώντας στη σύλληψή τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως για ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πολύ συχνό φαινόμενο, ωστόσο όλα βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο των Αρχών που περιπολούν στην περιοχή.

Πηγή: PameEvro