Αντώνης Συκάρης: ο πρώτος Έλληνας αναβάτης που “κατέκτησε” το Annapurna

Η πρώτη ελληνική ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή του πιο επικίνδυνου βουνού της Γης!

Ο Αντώνης Συκάρης πραγματοποίησε στις 16 Απριλίου την πρώτη ελληνική ανάβαση στο βουνό των χιονοστιβάδων, το Annapurna. Ο ορειβάτης κατέκτησε την 5η κορυφή της ζωής του, άνω των 8.000μ., επιχειρώντας δύο φορές από την κατασκήνωση 4 στα 6.890μ. Τελικά, κατάφερε να πατήσει στην κορυφή στις 14:00 και να γίνει ο πρώτος Έλληνας που έχει ανέβει στις 5 από τις 14 κορυφές άνω των 8.000μ.

Μέσω των social media, αφιέρωσε αυτή τη σημαντική κορυφή στην Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες και στους Έλληνες ορειβάτες και ιδιαιτέρως στον Γρέγο Τανισκίδη και τους αείμνηστους ορειβάτες Δημήτρη Μπουντόλα και Κλήμη Τσατσαράκο.

Ο στόχος του είναι να ολοκληρώσει το project Grand Slam, δηλαδή την ανάβαση και στις 14 ανεξάρτητες κορυφές άνω των 8.000μ., γι’αυτό συνεχίζει άμεσα τις προσπάθειές του σε ένα ακόμα βουνό 8.000μ., το Dhaulagiri (8.167μ.).

Μία νέα περιπέτεια ξεκινά με επιμονή και πίστη στην προσπάθεια: Μην εγκαταλείπεις τα όνειρα σου, κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν». Αυτή θα είναι η πέμπτη ελληνική αποστολή στο «βουνό των Ελλήνων» και η τρίτη προσπάθεια του Αντώνη Συκάρη, για να πατήσει στην κορυφή.

Λίγα λόγια για τον Αντώνη Συκάρη

Ο Αντώνης Συκάρης, μετρώντας ήδη 31 χρόνια ορειβατικής πορείας, έχει ανέβει με επιτυχία 133 κορυφές στο εξωτερικό και έχει πραγματοποιήσει 62 ορειβατικές αποστολές σε διάφορες χώρες του κόσμου. Πρόκειται για το μοναδικό Έλληνα, που έχει σκαρφαλώσει 5 από τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μ., ενώ έχει ακόμα σκαρφαλώσει 54 κορυφές πάνω από τα 4.000 μ. στις Άλπεις.