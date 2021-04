Πολιτική

Πάσχα: Τσίπρας κατά Μητσοτάκη για το lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι πολίτες στερούνται ακόμη ένα Πάσχα, εξαιτίας της ανικανότητας και ανεμελιάς του κ. Μητσοτάκη», τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά από έξι μήνες αποτυχημένου lockdown και την εβδομάδα που η χώρα μας κατέχει το αρνητικό ρεκόρ θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να βγει και να μας πει ότι πέτυχε», τονίζει σε τηλεοπτική δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως σχολιάζει, «με ρεκόρ διασωληνωμένων εντός και εκτός ΜΕΘ, αποφάσισε να μας πει ότι το ΕΣΥ, που δεν στήριξε, άντεξε». «Με μόλις 7% του πληθυσμού εμβολιασμένο, αποφάσισε να μας πει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διασωληνωμένων δεν είχαν εμβολιαστεί. Λες και μπορούσαν να το πράξουν και δεν το επέλεξαν», προσθέτει, ενώ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό ότι «αποφάσισε τελικά να μας ανακοινώσει ότι χάνουμε ένα ακόμη Πάσχα, μπας και κερδίσουμε το καλοκαίρι». «Ξέχασε όμως να μας πει ότι το χάνουμε εξαιτίας του», συμπληρώνει.

«Και το ερώτημα είναι: βάσει ποιων επιδημιολογικών δεδομένων, αυτό που δεν μπορεί να αποφασίσει για σήμερα, προκαταβολικά αποφασίζει και ανακοινώνει για μετά το Πάσχα;», συνεχίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διερωτάται: «Βάσει ποιων δεδομένων δεν εφαρμόζεται από σήμερα το άνοιγμα της Εστίασης σε εξωτερικούς χώρους, αλλά από τη Δευτέρα του Πάσχα, αφήνοντας ακόμα δέκα μέρες περιθώριο για φαινόμενα συνωστισμού σε πλατείες;», αλλά και «βάσει ποιων δεδομένων διατηρεί την ανοησία του sms για να μπορεί να βγει κάποιος για έναν περίπατο;».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει πια κουράσει με τις αντιφάσεις και τις αυτοδιαψεύσεις του. Όσα διαγγέλματα και να κάνει, οι πολίτες του έχουν ήδη γυρίσει τη πλάτη. Και του καταλογίζουν ότι για ένα ακόμη Πάσχα στερούνται την ελευθερία τους, εξαιτίας της δίκης του ανικανότητας και ανεμελιάς», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.