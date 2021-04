Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Σχεδόν χίλια νέα κρούσματα

Σαρώνει η βρετανική μετάλλαξη του ιού. Πόσα κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης εντοπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.190 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 26 Φεβρουαρίου έως 10 Απριλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.190 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 993 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 122 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI).

Εκ των 993 δειγμάτων με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος, τα 989 αφορούσαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 αφορούσαν τη μετάλλαξη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 122 δείγματα με στελέχη VUI, τα 120 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K), 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ) και 1 αφορούσε το στέλεχος VariantVUI-202102/03.

Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα:

Συνολικά έχουν ελεγχθεί για μεταλλάξεις στην επικράτεια 8.815 δείγματα από εγχώρια κρούσματα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης μεταλλάξεων SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα. Επί του συνόλου των ελεγχθέντων για μεταλλάξεις εγχώριων δειγμάτων, οι τρεις πιο συχνές μεταλλάξεις που έχουν απομονωθεί είναι η Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012), με ποσοστό 64,22%, ακολουθούμενη από τη B.1.1.318 (Variant_E484K) με ποσοστό 4,65% και τη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) με ποσοστό 0,74% (Πίνακας 4).

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 88 στελέχη με μεταλλάξεις από εισαγόμενα δείγματα, εκ των οποίων 86 αφορούν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 2 αφορούν τη μετάλλαξη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2).

Τα δείγματα για γονιδιωματική ανάλυση έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα εργαστηριακά κριτήρια και δεν προσφέρονται στην παρούσα φάση για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διασπορά των στελεχών στον πληθυσμό.

Θλίψη προκαλεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην χώρα, που πλησιάζει σε πενταψήφιο νούμερο. Παράλληλα, συνεχίζεται η πίεση στα νοσοκομεία από τις εκατοντάδες εισαγωγές κάθε ημέρα, ενώ παραμένει εξαιρετικά υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2759 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Δείτε τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων.