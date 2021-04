Υγεία - Περιβάλλον

Αντιβιοτικά: Τα 7 λάθη που κάνουμε στη λήψη τους

Κορυφαίος λοιμωξιολόγος επισημαίνει τα πιο κοινά λάθη.

Τα αντιβιοτικά είναι βασικά όπλα ενάντια σε ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς μόνο όταν πραγματικά είναι απαραίτητη η χορήγησή τους.

Η κακή και άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών μακροπρόθεσμα δημιουργεί μικρόβια που δεν μπορούν να καταπολεμηθούν από τα αντιβιοτικά που έχουμε στην διάθεση μας, τα λεγόμενα ανθεκτικά μικρόβια.

Η μικροβιακή αντοχή έχει χαρακτηριστεί από τον Π.Ο.Υ ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια δημόσια υγεία και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατάχρηση τους. Η χώρα μας, μάλιστα, είναι σήμερα πρώτη στην Ε.Ε. στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών.

Ποια είναι, όμως, τα λάθη που κάνουμε με τα αντιβιοτικά με αποτέλεσμα να τα χρησιμοποιούμε αλόγιστα;

