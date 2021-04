Αθλητικά

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Στον τελικό ο Πετρούνιας

Ο ένατος πανευρωπαϊκός τελικός για τον "άρχοντα των κρίκων".

Με τον αέρα του κορυφαίου και με την υψηλότερη βαθμολογία που δόθηκε σε ολόκληρο τον προκριματικό, σε οποιοδήποτε όργανο, σφράγισε στη Βασιλεία το εισιτήριο για τον τελικό των κρίκων ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος το Σάββατο (24/04, 16:10 - 17:10 ώρα Ελλάδας) θα στοχεύσει στον πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο του.



Αντίθετα, η τεράστια προσπάθεια του Αντώνη Τανταλίδη έμεινε δίχως επιβράβευση, καθώς ο 24χρονος πρωταθλητής έχασε στις λεπτομέρειες την πρόκριση. Ο Νίκος Ηλιόπουλος, που επίσης στάθηκε αρκετά καλά στο στάδιο «Ζανκτ Γιάκομπσχαλε», τελικά πήρε την 42η θέση στο σύνθετο ατομικό με 76,499 βαθμούς.



Έτσι, μοναδικός Έλληνας εκπρόσωπος στους τελικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα είναι ο «άρχοντας των κρίκων», ο οποίος αποδείχθηκε ασυναγώνιστος στον προκριματικό του αγωνίσματός του, χάρη σε μία εξαιρετική εκτέλεση: Οι 15,366 βαθμοί που συγκέντρωσε τον έφεραν 1ο και με πολύ μεγάλη διαφορά, αφού κανείς άλλος δεν μπόρεσε καν να περάσει το φράγμα των 15,000 βαθμών.

Αντίπαλοί του στον τελικό θα είναι, κατά σειρά πρόκρισης, οι Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία, 14,966 β.), Σαλβατόρε Μαρέσκα (Ιταλία, 14,933 β.), Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία, 14,833 β.), Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία, 14,800 β.), Βίντσεντς Χεκ (Αυστρία, 14,766 β.), Ιμπραΐμ Τσολάκ (Τουρκία, 14,733 β.) και Νικίτα Ναγκόρνι (Ρωσία, 14,733 β.).



Ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης έχει μάλιστα το πρόγραμμα με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας (6,300, έναντι 5,900 έως 6,200 των υπόλοιπων), αν και ο βαθμός για την αρτιότερη εκτέλεση είναι εκείνος που είθισται να τον «εκτοξεύει». Το Σάββατο (24/04) θα κληθεί να αγωνιστεί 2ος μεταξύ των οκτώ φιναλίστ, βάσει κλήρωσης.



Αυτός θα είναι ο ένατος τελικός της καριέρας του Λευτέρη Πετρούνια σε ισάριθμες συνεχόμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών: Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ντεμπούτο του στον θεσμό το 2011 στο Βερολίνο, τερμάτισε 5ος στις τρεις επόμενες διοργανώσεις (Μονπελιέ 2012, Μόσχα 2013, Σόφια 2014) και κατόπιν θριάμβευσε τέσσερις χρονιές στην σειρά, κατακτώντας χρυσά μετάλλια το 2015 στο Μονπελιέ, το 2016 στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ και το 2018 στη Γλασκόβη.

Ο 30χρονος πρωταθλητής υποχρεώθηκε να λείψει από τα ευρωπαϊκά της τελευταίας διετίας (Στσέτσιν 2019, Αττάλεια 2020), την πρώτη φορά επειδή βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης από χειρουργική επέμβαση στον ώμο και τη δεύτερη λόγω της πανδημίας, που κράτησε εκτός αγώνων την Ελλάδα και τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

