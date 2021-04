Πολιτική

Ευρωβουλή: οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας βρίσκονται σε “ιστορικό χαμηλό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά αυστηρή η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την Άγκυρα.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε χθες, Πέμπτη, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές καλούν την Τουρκία να αποδείξει με αξιοπιστία την ειλικρίνεια της δέσμευσής της για στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ισχυρές και προκλητικές δηλώσεις κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και η εχθρική εξωτερική πολιτική της, ειδικά έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, έχουν φέρει τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας σε ιστορικό χαμηλό σημείο, αναφέρεται στην έκθεση.

Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα, τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Τουρκίας απομακρύνθηκε από τις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα, σημειώνεται.

Στην έκθεση καλείται η Τουρκία να αποδείξει με αξιοπιστία την ειλικρίνεια της δέσμευσής της για στενότερες σχέσεις με την ΕΕ. Εάν η τρέχουσα αρνητική τάση δεν αντιστραφεί επειγόντως και με συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να συστήσει την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, επιμένουν οι ευρωβουλευτές.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ανησυχία για τις συνεχιζόμενες μαζικές φυλακίσεις πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών αντιπάλων, ενώ αναγνωρίζουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ για έναν πραγματικό και αποτελεσματικό διάλογο με την Τουρκία ως βασικό εταίρο στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η Τουρκία διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταναστευτικό φιλοξενώντας σχεδόν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, εκ των οποίων περίπου 3,6 εκατομμύρια είναι Σύροι, σημειώνοντας ότι οι προκλήσεις στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης έχουν αυξηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Επιδοκιμάζει αυτές τις προσπάθειες και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους Σύρους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία.

Η έκθεση εγκρίθηκε χθες, Πέμπτη. με 49 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 14 αποχές.

Η έκθεση θα υποβληθεί στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Μετά την έγκρισή του στην ολομέλεια, το εν λόγω κείμενο θα αποτελεί την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα - μετακινήσεις: τα έκτακτα μέτρα για να μπει φρένο… στη μαζική έξοδο

Εστίαση: τα “αγκάθια” για το άνοιγμα

Δερμιτζάκης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: σε ποιο ποσοστό έχει φτάσει η ανοσία στην Ελλάδα (βίντεο)