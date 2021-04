Κοινωνία

Χαρδαλιάς για Πάσχα: Αυστηροί έλεγχοι για τις μετακινήσεις (βίντεο)

Οι 4 λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό. Ποιες περιοχές εντάσσονται στο “βαθύ κόκκινο”.

Διαφορετικό θα είναι το φετινό Πάσχα τόσο από τα συνηθισμένα όσο, όμως και από το περυσινό, αφού θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε στις εκκλησίες (πάντα υπό τα προβλεπόμενα μέτρα) αλλά και να καθίσουμε στο γιορτινό τραπέζι με ορισμένα από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πιστών εντός των Ιερών Ναών είναι 1 άτομο ανά 25 τ.μ.., ενώ στον προαύλιο χώρο διαμορφώνεται σε 1 άτομο ανά 10 τ.μ. Παράλληλα, ισχύουν οι κανόνες προφύλαξης που ξέρουμε (αποστάσεις, αντισηπτικά), ενώ υποχρεωτική είναι η χρήση διπλής μάσκας. Οι ιερείς και το προσωπικό των Ιερών Ναών θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ για τον κορονοϊό.

Η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μόνο στο προαύλιο του Ιερού Ναού, χωρίς πομπή πιστών, ενώ το προσκύνημα θα γίνει αποκλειστικά εκτός ναού.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας τη Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά από τις 22:00 και από τη Δευτέρα του Πάσχα στις 23:00.

Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε πως μέχρι τις 10 Μαΐου απαγορεύονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις, με εξαίρεση μόνο τους παρακάτω 4 λόγους: εργασίας, υγείας, εφάπαξ μετάβασης στον τόπο κατοικίας, κηδείας και επανένωσης χωρισμένων γονέων.

Ειδικότερα:

Μετακίνηση από και προς την εργασία, με τον τρόπο που προβλεπόταν. Σημειώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη”. Όσον αφορά στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία), ενώ ο συνολικός χρόνος της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Μετακίνηση για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο της δομής.

Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Μετάβαση σε κηδεία. Στην περίπτωση αυτή ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου καλείται να επιδείξει -πέρα της σχετικής βεβαίωσης ή SMS με κωδικό 5- τα ακόλουθα έγγραφα: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου και, β) άδεια ταφής.

Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει α) αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, σε περίπτωση διαζυγίου ή β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία, όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας. Συγκεκριμένα, όπως είπε, δεν θα μπορεί ο επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του για να μεταβεί στο χωριό και να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, επιδεικνύοντας το Ε1.

Την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα, ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2 ευρύτερες οικογένειες έως 12 άτομα. Συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε επίσης πως ανοίγουν τα εμπορικά κέντρα και τα κέντρα αισθητικής, ενώ επιτρέπονται από το Σάββατο και τα ψώνια με “click in shop” σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη. Η μετάβαση σε αυτά θα γίνεται κατόπιν ραντεβού και με την αποστολή SMS στο 13032. Υπενθυμίζεται πως από τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η Εστίαση σε εξωτερικούς χώρους.

Σε καθεστώς πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Ρεθύμνου, Αργολίδας, καθώς και ο Δήμος Κισσάμου στα Χανιά.

Επιπλέον, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) κατεβαίνουν και εντάσσονται, με ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, οι ακόλουθες περιοχές: Η Χίος, οι Δήμοι Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ο Δήμος Ερέτριας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ο Δήμος Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ο Δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και ο Δήμος Ρόδου.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων απηύθυνε εκ νέου έκκληση των μέτρων προστασίας το επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως «ένα ασφαλές Πάσχα αποτελεί προϋπόθεση για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων».

